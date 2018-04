Michele Bravi nelle casette di Amici 2018 incontra i concorrenti del “Seralone” video

Michele Bravi dalla Clerici canta Il Diario Degli Errori : video dell’esibizione con Raffaele Renda : Michele Bravi dalla Clerici duetta con Raffaele Renda sul palco dell'Ariston, durante la serata finale di Sanremo Young. Venerdì 16 marzo è andata in onda su Rai 1 la puntata conclusiva del talent show condotto da Antonella Clerici dal Teatro Ariston di Sanremo: una gara di canto che di settimana in settimana ha visto i giovani cantanti mettersi alla prova con brani classici della canzone italiana e di Sanremo. Michele Bravi ha ...

Michele Bravi è al lavoro sul nuovo album! : Pochi giorni dopo l’anniversario dell’uscita di “Anime di carta”, ultimo album di Michele Bravi pubblicato il 24 febbraio 2017, è arrivato un grande annuncio a sorpresa. [arc id=”ad862766-c93b-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Michele ha iniziato a lavorare su nuova musica: per la precisione il 7 marzo, primo giorno di lavorazioni sul suo prossimo disco. A rivelarlo è stato proprio il cantante di “Il diario degli ...

Scontro tra Alessandro dei The Jab e Rudy Zerbi ad Amici 2018 : intervengono Michele Bravi - Paola Turci e Giusy Ferreri : Lo Scontro tra Alessandro dei The Jab e Rudy Zerbi ad Amici di Maria De Filippi continua. Non è la prima volta che il concorrente viene ripreso dai docenti di canto a causa del suo carattere e nel nuovo appuntamento di Amici 2018 del 27 febbraio, su Real Time, viene mostrato cosa è successo dopo la diretta di sabato scorso. Alessandro dei The Jab è finito dinanzi alla commissione di canto per tentare l'accesso al serale di Amici, di prossimo ...

Le nomination dei Kids’ Choice Awards 2018 - da Riki a Michele Bravi e Thomas tutti i nominati : come votare : Sono state annunciate le nomination dei Kids' Choice Awards 2018. Nelle categorie italiane sono stati nominati Riki, Michele Bravi, Thomas, Shade e Annalisa nella categoria Cantante Italiano preferito mentre nella categoria Webstar italiana preferita cono in nomination Elisa Maino, iPantellas, Iris Ferrari, Luciano Spinelli, Me contro Te. Tra le categorie musicali segnaliamo le nomination di Alessia Cara, Camila Cabello, Cardi B, Harry ...

Annalisa duetto con Michele Bravi/ Il mondo prima di te : "Gnigni" al termine dell'esibizione (Sanremo 2018) : Annalisa e Michele Bravi canteranno insieme "Il mondo prima di te" nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda venerdì 9 febbraio su Rai 1. (Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 22:23:00 GMT)

Giulio Volpe/ Chi è il presunto ex fidanzato di Michele Bravi? Nel suo disco il racconto di una storia d'amore : Secondo alcuni rumors diffusi negli ultimi mesi sul web, sarebbe Giulio Volpe il misterioso ex fidanzato di Michele Bravi. Si tratta solo di un pettegolezzo?(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 18:33:00 GMT)