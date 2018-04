Meteo | inizio settimana tra nuvole e temporali | poi arriva il caldo

Previsioni Meteo - l’Inverno si scatena : tanta NEVE al Centro/Sud tra oggi e domani - ma occhio al GELO in arrivo tra fine Febbraio e inizio Marzo! : Previsioni Meteo – I lettori di MeteoWeb avranno notato l’insistenza, nei nostri editoriali, nel ritenere questa seconda parte di inverno quella che riscatterà l’intera stagione 2017/2018, in termini di freddo e NEVE. Una stagione fino a tutto gennaio pressoché amorfa in riferimento a eventi tipicamente invernali. Ebbene, già Febbraio sta mostrando ben altro piglio, con piogge diffuse e aria senz’altro più rigida in via generale. Ma lo ...