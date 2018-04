Mertens è andato in blocco E il Napoli ora soffre

gazzetta

: Mertens si è fermato E il Napoli adesso soffre: - Russia2018RT : Mertens si è fermato E il Napoli adesso soffre: - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: Il @SscNapoli paga la crisi realizzativa di @dries_mertens14: il belga non segna da oltre un mese #MilanNapoli #Mertens ht… -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Zero gol nell'ultimo mese per Dries. Il fantasista belga delin crisi realizzativa nel momento più delicato della stagione. E non a caso ilda inizio marzo ha trovato ...