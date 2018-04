Mercati azionari | è il momento di fare le pulizie di primavera

Citigroup : così come JP Morgan beneficia di turbolenze Mercati - fatturato trading azionario +38% : così come nel caso di JP Morgan, Citigroup ha beneficiato del rialzo del fatturato della divisione di trading sull'azionario.

Mercati azionari oggi tremano. Panico dopo le dimissioni del consigliere economico di Trump? : Le dimissioni di Cohn in una fase in cui gli Stati Uniti rischiano di innescare una guerra commerciale con mezzo mondo non è certamente positivo. I primi analisti che si sono espressi sulle ...

E' il momento giusto per riprezzare i Mercati obbligazionari? : La Germania spicca in quest'ottica: grazie a livelli di disoccupazione minimi e a una continua forza dell'economia, esiste il rischio che le pressioni sui prezzi nel Paese più grande dell'Eurozona ...

Mercati azionari - quotazioni sulle montagne russe tra speculazione e rialzo dei tassi : Dopo quasi due mesi dall’inizio del 2018, per i Mercati azionari sta maturando la convinzione che la tendenza non sarà quella rialzista dello scorso anno. Ci sono infatti tutti i presupposti affinché l’azionario possa continuare ad offrire ritorni superiori alle obbligazioni su base annua, ma nello stesso tempo è alto il rischio di temporanee correzioni legate a tutta una serie di fattori di natura fondamentale ed anche ...

Otto ragioni di cautela sui Mercati obbligazionari : In alcune parti d'Europa le curve sono in qualche modo ripide ma i rendimenti sono insolitamente bassi, sia in Germania, dove l'economia è florida ma i rendimenti sono negativi, sia in Ungheria, dove ...