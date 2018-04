MENINGITE | DONNA MUORE A GENOVA A 36 ANNI Ultime notizie | la conferma dopo test rapido

MENINGITE - donna di 36 anni muore a Genova/ Ultime notizie : Regione e Asl avviano profilassi : Meningite, donna di 36 anni muore a Genova: Regione e Asl avviano profilassi per chi è entrato a contatto con lei. Le Ultime notizie: la paziente era residente a Masone(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 16:06:00 GMT)

Allarme a Genova : donna di 36 anni muore nella notte per MENINGITE : La donna è arrivata al pronto soccorso di Voltri nel pomeriggio di domenica con sintomi chiaramente riconducibili all'infezione da meningococco. Il trasferimento al San Martino non è stato possibile a causa della gravità delle sue condizioni.Continua a leggere

MENINGITE : donna ricoverata in rianimazione a Varese : Una donna di 43 anni e’ ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale Circolo di Varese per Meningite. La donna, conferma l’ospedale, si e’ sentita male giovedi’ sera ed e’ andata in pronto soccorso a Luino (Varese) da dove, diagnosticata la Meningite da meningococco, e’ stata immediatamente trasferita a Varese. I medici, seppur con le dovute cautele, riferiscono che le ...

Ora è allarme MENINGITE a Cagliari - altri due casi : gravi un 21enne e una donna di 40 anni : Il giovane è ricoverato all'ospedale Santissima Trinità, l'altra paziente al Brotzu. Profilassi avviata per tutte le persone a loro vicine. Intanto restano stazionarie le condizioni del 19enne di Gesico ricoverato da quattro giorni al Policlinico di Monserrato. Ma è emergenza dopo la morte del ventenne Cagliaritano.Continua a leggere

Donna colpita da MENINGITE - l'Asl : "Profilassi per gli spettatori che erano con lei al cinema" : Una Donna di 63 anni è stata ricoverata all'ospedale di Sanremo per meningite da meningococco. E' in condizioni stabili ma la prognosi rimane riservata, mentre la Asl1 ha attivato la profilassi...

MENINGITE in Sardegna : donna muore per pneumococco : Una donna 79enne è deceduta a causa di una Meningite da pneumococco: è morta sabato scorso nel reparto malattie infettive dell’Aou di Sassari dove ere stata trasportata d’urgenza dall’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. La donna e’ stata colpita da “streptococco pneumoniae”, meglio noto come “pneumococco”, spesso responsabile di polmoniti e otiti. Si tratta dell’ottavo caso dall’inizio ...