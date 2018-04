Memorial D' Aloja a trazione comasca

Canottaggio - Memorial d’Aloja 2018 : l’Italia domina la classifica generale! Tutti i risultati dell’ultima giornata : Cala il sipario sulla 32ma edizione del Memorial Paolo d’Aloja, che ha visto i migliori interpreti del Canottaggio azzurro gareggiare sul lago di Piediluco insieme a tante altre nazioni di vertice. l’Italia vince la classifica generale con 93 punti, imponendosi nettamente su Lituania, seconda a 27 punti, e Romania, terza a 21 punti. Andiamo quindi a scoprire Tutti i risultati di questa ultima giornata di gare. Maschile Italia che occupa i primi ...

Canottaggio - Memorial d’Aloja 2018 : azzurri bene anche nella seconda sessione delle eliminatorie. Tutti i risultati del pomeriggio : Si è conclusa la seconda giornata del Memorial “Paolo d’Aloja” di Canottaggio con le qualifiche per le finali in programma domani mattina. anche in questa sessione pomeridiana gli equipaggi azzurri si sono difesi ottimamente, centrando molti pass. Andiamo a scoprire Tutti i risultati. Tra i senior nel singolo maschile si qualificano Simone Martini (SC Padova), Israele di Dani Fridman. l’Ucraina di Oleksandar Lukianenko, ...

Canottaggio - Memorial d’Aloja 2018 : azzurri belli e vincenti nella prima sessione di finali. Tutti i risultati della mattina : Si sono disputate in tarda mattinata le finali delle gare del Memorial d’Aloja di Canottaggio: l’Italia si conferma padrona della competizione che si svolge a Piediluco, facendo incetta di successi e di piazzamenti sul podio. Nel pomeriggio nuove batterie, con la possibilità di cambiare qualcosa negli equipaggi, mentre domattina ci saranno le ultime finali. Tra i senior, Italia a segno nel doppio maschile di Filippo Mondelli e Luca ...

Canottaggio - Memorial d’Aloja 2018 : azzurri brillanti nella prima giornata. Tutti i risultati delle qualifiche : Si è aperta oggi sul lago di Piediluco la 32ma edizione del Memorial Paolo d’Aloja, classico appuntamento del Canottaggio azzurro. nella prima giornata di gare si sono svolte le qualifiche per tutte le categorie, in vista delle finali che si svolgeranno tra sabato e domenica. Andiamo quindi a scoprire Tutti i risultati odierni. Maschile Nel singolo Simone Martini accede alla finale con il miglior tempo, passano poi l’ungherese Adrian Juhasz, ...

Il Memorial D'Aloja al via Selezionati 16 lariani : Al via da oggi a domenica il 32 Memorial D'Aloja sulle acque del lago di Piediluco. Della squadra italiana fanno parte anche 16 comaschi. Dei senior convocati Aisha Rocek , Carabinieri/Lario, , ...

Canottaggio - Memorial d’Aloja 2018 : domani scatta la 32ma edizione a Piediluco. Importante test per gli equipaggi azzurri : Scatterà domani a Piediluco, in provincia di Terni, il 32° Memorial Paolo d’Aloja, classica manifestazione del movimento del Canottaggio azzurro in memoria del presidente della federazione dal 1977 al 1984, quando morì pochi giorni dopo essere stato rieletto presidente: proprio a lui si deve la costruzione del centro federale umbro. Saranno 97 gli azzurri in gara nella tre giorni, da domani pomeriggio a domenica mattina: le due sessioni ...

Canottaggio - Memorial d’Aloja 2018 : svelata stamane la composizione degli equipaggi dell’Italia : Il DT della nazionale italiana di Canottaggio Francesco Cattaneo ha annunciato, nel corso della conferenza stampa in corso di svolgimento a Terni, la composizione degli equipaggi azzurri che saranno in acqua da domani a domenica nel 32° Memorial d’Aloja che si svolgerà a Piediluco. Di seguito l’elenco completo degli equipaggi azzurri. UOMINI SENIOR SINGOLO Simone Venier (Fiamme Gialle) Niccolò Pagani (Tevere Remo) Ivan Capuano ...

Canottaggio - Memorial d’Aloja 2018 : i 97 convocati dell’Italia. Ancora non ufficiali le formazioni degli equipaggi : Saranno 97 gli azzurri in gara al Memoria d’Aloja di Canottaggio: il DT Francesco Cattaneo ha diramato le convocazioni pur non svelando le formazioni che comporranno i vari equipaggi. Tale annuncio, infatti, verrà dato domani, in sede di presentazione della manifestazione alla stampa. Di seguito l’elenco completo degli italiani al via. SENIOR MASCHILE E FEMMINILE: Andrea Panizza (AS Moto Guzzi), Ilaria Broggini, Veronica Calabrese ...