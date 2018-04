Mediaset | Vivendi incrementa la propria quota

Vivendi “saluta” Mediaset per presidiare Tim : le azioni in un trust : Vivendi allenta la presa sulle sue attività in Italia. La holding francese, azionista numero uno di Telecom, ha trasferito il 19,19% delle azioni di Mediaset a Simon Fiduciaria, un blind trust. Ovvero un gruppo di imprese affidato a persone differenti dal proprietario o dall’azionista di maggioranza. Corrispondono al 19,95% dei diritti di voto. In questo modo Vivendi mantiene una partecipazione azionaria diretta inferiore al 10% dei voti ...

Vivendi congela il 19% di Mediaset : Vivendi ha trasferito al «blind trust» Simon Fiduciaria, costituito dalla Ersel della famiglia torinese Giubergia, oltre il 19% di Mediaset. L'operazione, avvenuta lo scorso 6 aprile, segue la ...

Vivendi destina 19% Mediaset a 'trust' : MILANO, 11 APR - Vivendi ha trasferito al 'blind trust' Simon Fiduciaria il 19,19% , pari al 19,95% dei diritti di voto, del capitale di Mediaset. Lo rende noto l'Agcom, che aveva dato un anno di ...

Vivendi destina 19% Mediaset a 'trust' : ANSA, - MILANO, 11 APR - Vivendi ha trasferito al 'blind trust' Simon Fiduciaria il 19,19% , pari al 19,95% dei diritti di voto, del capitale di Mediaset. Lo rende noto l'Agcom, che aveva dato un anno ...

Mediaset - Vivendi lascia 19% azioni a fiduciaria : Vivendi ha trasferito alla società indipendente Simon fiduciaria la titolarità di circa il 19,19% delle azioni di Mediaset , pari al 19,95% dei diritti di voto, , mantenendo, di conseguenza, una ...

Vivendi trasferisce 19 - 19% di azioni Mediaset a Simon Fiduciaria : Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella riunione odierna, ha preso atto della comunicazione da parte della società Vivendi S.A. in merito all’attuazione, nei termini fissati dall’Autorità, delle misure presentate ai sensi della delibera n. 178/17/CONS.In particolare, Vivendi S.A. ha comunicato di aver trasferito, in data 6 aprile 2018, alla società indipendente Simon ...

O Tim o Mediaset : Vivendi lascia il 19% delle azioni del Biscione. Cdp ufficializza la sua entrata nel gruppo telefonico : è al 4 - 2% : Scendere in Tim o in Mediaset. Un anno fa l'Agcom aveva messo Vivendi di fronte a un aut-aut, intimando i francesi ad adeguarsi alle norme anticoncentrazione vigenti in Italia. A una settimana dalla scadenza, il gruppo di Vincent Bollorè formalizza la sua scelta: lascia il 19% delle azioni del Biscione, trasferendole in un blind trust.L'adeguamento dei transalpini era atteso anche perché in caso di non ottemperanza dell'obbligo ...

Vivendi trasferise 19 - 19% di azioni Mediaset a Simon Fiduciaria : Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nella riunione odierna, ha preso atto della comunicazione da parte della società Vivendi S.A. in merito all’attuazione, nei termini fissati dall’Autorità, delle misure presentate ai sensi della delibera n. 178/17/CONS.In particolare, Vivendi S.A. ha comunicato di aver trasferito, in data 6 aprile 2018, alla società indipendente Simon ...

Mediaset - Agcom : Vivendi trasferisce 19 - 19% a Simon Fiduciaria : I francesi di Vivendi hanno trasferito, in data 6 Aprile 2018, alla società indipendente Simon Fiduciaria la titolarità di circa il 19,19% delle azioni di Mediaset , pari al 19,95% dei diritti di voto,...

Mediaset - Agcom : Vivendi trasferisce 19 - 19% a blind trust : Roma, 11 apr. , askanews, E' avvenuto il trasferimento del 19,19% di azioni Mediaset alla società indipendente Simon Fiduciaria da parte di Vivendi. Lo rende noto in un comunicato l'Agcom.

Vivendi destina 19% Mediaset a 'trust' : ANSA, - MILANO, 11 APR - Vivendi ha trasferito al 'blind trust' Simon Fiduciaria il 19,19% , pari al 19,95% dei diritti di voto, del capitale di Mediaset. Lo rende noto l'Agcom, che aveva dato un anno ...

Vivendi mette il 19 - 9% di Mediaset nel trust di Ersel : Vivendi ha comunicato all'Agcom di aver trasferito il 6 aprile alla Simon Fiduciaria (gruppo Ersel) il 19,95% dei diritti di voto di Mediaset. L'operazione è in ottemperanza ai paletti...

Vivendi mette il 19 - 9% di Mediaset nel trust di Ersel : Vivendi ha comunicato all'Agcom di aver trasferito il 6 aprile alla Simon Fiduciaria , gruppo Ersel, il 19,95% dei diritti di voto di Mediaset. L'operazione è in ottemperanza ai paletti posti il 13 ...

Vivendi mette il 19 - 9% di Mediaset nel trust : Vivendi ha comunicato all'Agcom di aver trasferito il 6 aprile alla Simon Fiduciaria (gruppo Ersel) il 19,95% dei diritti di voto di Mediaset. L'operazione è in ottemperanza ai paletti...