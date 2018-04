huffingtonpost

: May a Westminster, raid 'nell'interesse nazionale'. Ma rapporto del Labour la accusa: 'Azione illegale' - HuffPostItalia : May a Westminster, raid 'nell'interesse nazionale'. Ma rapporto del Labour la accusa: 'Azione illegale' - isola_mar : RT @HuffPostItalia: May a Westminster, raid 'nell'interesse nazionale'. Ma rapporto del Labour la accusa: 'Azione illegale' - ascenzapisoni : RT @HuffPostItalia: May a Westminster, raid 'nell'interesse nazionale'. Ma rapporto del Labour la accusa: 'Azione illegale' -

(Di lunedì 16 aprile 2018) L'attacco congiunto con Stati Uniti e Francia è stato un'operazione "di" per il Regno Unito. Questo dichiarerà, secondo il Guardian e altri media britannici, la premier Theresa May alla Camera dei Comuni. "È divitale evitare che si torni ad usare armi chimiche in Siria e mantenere e difendere il consenso globale sul fatto che questo tipo di armi non deve essere usato", si legge sulla bozza del suo intervento. May dirà inoltre che l'azione ha potuto avvalersi di "un ampio appoggio inter".L'attacco missilistico "è stato la cosa giusta da fare, per il Regno Unito e per il mondo" ha detto stamattina il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson al suo arrivo al Consiglio affari esteri in Lussemburgo. Johnson ha ribadito quanto già messo in chiaro dalla premier Theresa May sul fatto che l'attacco "non ...