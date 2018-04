Matteo Salvini | l' incubo del governissimo | ' Sento che qualcuno vorrebbe un esecutivo alla

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : frecciata tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio (16 aprile 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: frecciata tra Salvini e Di Maio. Papa Francesco sulla crisi siriana. Distrugge 10 macchine e scappa lasciando l'amico in coma. (16 aprile 2018).(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 02:16:00 GMT)

Silvio Berlusconi - su Il Giornale l'offensiva contro Matteo Salvini : i titoli che minano l'alleanza : Gli sforzi per tenere unito il centrodestra proseguono, tra mille difficoltà: si pensi soltanto all'intervento di Silvio Berlusconi al Quirinale dopo le consultazioni, l'attacco al M5s con cui ha ...

Matteo Salvini non ci ripensa : "Non incontro Luigi Di Maio al Vinitaly" : "Non c'è nessun incontro con Di Maio". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini nel corso della sua visita al Vinitaly. Salvini ha annunciato che resterà alla fiera di Verona fino alle 18, ovvero "fino alla chiusura dei cancelli".Salvini è arrivato poco dopo le 10.30, assediato da telecamere e giornalisti. E ha avvertito: "oggi non c'è spazio per la politica". Quindi il leader della Lega si è avviato al ...

Vittorio Feltri a Matteo Salvini : 'Non perdere la pazienza ma lascia perdere Di Maio' : Caro Matteo Salvini, non ho mai osato interferire nel tuo lavoro politico e non lo farei neanche ora, perché ciascuno deve pensare a se stesso. Però il caso in questione è talmente grave che impone ...

Matteo Salvini - il sondaggio che lo spinge al voto : Lega al 23%. A Berlusconi e Di Maio : 'Adesso piantatela' : La linea Salviniana non cambia: 'Se Berlusconi e M5S continuano a dirsi "malavitoso" o "antidemocratico", gli italiani si stufano, io mi stufo e si torna a votare' detta a Radio Anch'io. E poi: '...

Matteo Salvini rifiuta l’appoggio del Pd : vuole i grillini : Ormai è chiaro che Matteo Salvini ha tracciato un accordo con il M5S. La partita si gioca su Forza Italia dentro

Matteo Salvini - la condanna all'attacco contro la Siria : 'Così aiutiamo i terroristi islamici' : A poche ore dall'attacco aereo di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna contro la Siria arriva la condanna di Matteo Salvini. Il leader della Lega ha preso le distanze dalla decisione di Donald Trump ...

Missili sulla Siria - Matteo Salvini non ci sta : "Errore tremendo - Italia non sia complice" : L'attacco in Siria è un "errore tremendo" che porta "al rischio di un conflitto mondiale, per il grilletto facile di qualcuno". Lo dice Matteo Salvini all'AdnKronos. "Che l'Italia non sia complice", si augura il leader della Lega. Concetto poi ribadito successivamente anche in un tweet, in cui teme che l'attacco ossa aiutare i terroristi islamici quasi sconfitti.Stanno ancora cercando le "armi chimiche" di Saddam, stiamo ancora pagando ...

Matteo Salvini - il retroscena : Luigi Di Maio rifiuta l'incontro. E con Silvio Berlusconi... : L' accordo con il Movimento 5 stelle sembra sempre più lontano . Matteo Salvini ha ormai seri dubbi che una intesa possa essere trovata dopo che gli uomini di Luigi Di Maio hanno declinato l'invito ...

Alessandro Di Battista : "Al Quirinale Matteo Salvini accanto a Berlusconi sembrava Dudù" : "Salvini ieri sembrava Dudù, Berlusconi parlava e lui muoveva la bocca. Tutto questo segnala qualcosa che non va in questo paese. Mi auguro che questo Paese possa liberarsi del Berlusconismo". Lo ha detto Alessandro Di Battista a margine di un incontro al Festival del Giornalismo di Perugia. "Spero che Salvini abbia il coraggio di staccarsi da Berlusconi, ma forse non può farlo - ha aggiunto - Forse ci sono cose che non sappiamo. ...

Matteo Salvini - il retroscena : lo sfogo dopo la piazzata di Silvio Berlusconi - 'agli italiani girano le palle' : Si sono presentati in nove , nove!, davanti al capo dello Stato, i tre leader Salvini-Berlusconi-Meloni più i capigruppo, perché volevano mostrarsi compatti: ma perfino lì, nelle segrete stanze del ...

Matteo Salvini - cosa fa mentre la meloni litiga con Berlusconi : Giorgia meloni infuriata, Matteo Salvini calmo e quasi distaccato. Nel video che svela la lite tra la leader di Fratelli d'Italia e Silvio Berlusconi al Quirinale c'è un'altra cosa che colpisce. Ed è ...

Lega : Matteo Salvini pronto a vendere la storica sede di via Bellerio : La sentenza della Cassazione è attesa in queste ore: dirà se la Lega sarà tenuta a restituire tutti i 40 milioni di rimborsi elettorali che sono spariti sotto la gestione Bossi-Belsito o se invece ...

Matteo Salvini infastidito dallo show di Berlusconi al Quirinale : la dura nota della Lega : Non era condiviso e non lo sarà mai da parte nostra un no al dialogo con il Movimento 5 Stelle, seconda forza politica in Parlamento. Le parole finali di Berlusconi oggi al Colle non rispecchiano la ...