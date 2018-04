Massimo Mauro | ' A Madrid spesso torti arbitrali | mi sarebbe piaciuto se Buffon'

Gaffe di Massimo Mauro in diretta : "Var mi fa cag..." : Massimo Mauro contro la Var. Il giornalista è scivolato in diretta tv in una Gaffe sulla Var durante la trasmissione Sky Calcio Club, diretta dall'amico e collega Fabio Caressa.Fuorionda coloritoOspite dello show targato Sky anche il designatore arbitrale Nicola Rizzoli. Si parla del tanto discusso Video Assistant Referee, meglio conosciuto come Var, ovvero il sistema che permette agli arbitri di riguardare un'azione di gioco e decretare al ...

