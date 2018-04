Martina | l' Italia non può aspettare tornaconti elettorali di Salvini

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : Arianna Castiglioni vola nei 50 rana! Martina Carraro seconda e agli Europei : Arianna Castiglioni trionfa nella finale dei 50 rana donne con il crono di 30″67 nell’ultima giornata degli Assoluti di Nuoto 2018 a Riccione. La lombarda grazie ad uno splendida progressione nei secondi 25 metri ha fatto la differenza rispetto a Martina Carraro, chiudendo con il crono di 30″67 (quarta prestazione mondiale del 2018). La genovese scende anche lei sotto il muro dei 31″ (30″93), conquistando il pass ...

Pd : Martina incontra rappresentanti Alleanza cooperative italiane : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – Il segretario reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, ha incontrato questa mattina i rappresentanti dell’Alleanza delle cooperative italiane.Dopo l’incontro con il segretario generale della Cisl, Martina prosegue il percorso di confronto del Partito Democratico con le parti sociali e con il mondo produttivo sui temi del lavoro e del sociale, oltre che sull’analisi dell’attuale ...

Al tavolo di Martina Franca Cia Agricoltori Italiani spinge per i marchi di qualità : Taranto. “La certificazione e la tracciabilità delle produzioni agroalimentari del territorio possono incrementare la competitività e favorire lo sviluppo delle

Consultazioni - Forza Italia da Mattarella. Martina : “No ipotesi di governo che ci riguardano” : Giornata cruciale per la formazione del nuovo governo. Oggi i rappresentanti dei principali partiti saliranno al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e valutare le condizioni per arrivare a comporre un esecutivo. Come racconta Ugo Magri i tanti veti posti dai leader politici fanno crescere l’ipotesi di un voto b...

Di Maio chiude a Forza Italia e apre al Pd. Martina 'No a giochetti - non riuscirete a dividerci' : In più, Di Maio e compagni credono di avere dalla loro la campagna, già partita, dei tagli ai costi della politica, di cui si sta occupando in prima istanza il presidente della Camera, Roberto Fico . ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane dell’ultimo turno del Round of Challenges. Martina Bestagno trascina Venezia - Ilaria Milazzo brilla a Torino : Il Round of Challenges della Serie A1 si è concluso ieri. La quarta e ultima giornata ha definito la classifica: le prime otto si giocheranno i playoff Scudetto mentre le ultime due si giocheranno la salvezza nel playout, che con la perdente che a sua volta sfiderà la vincente dello spareggio tra le due perdenti dei playoff di A2. Andiamo a vedere le migliori italiane del weekend. Martina Bestagno – Tutto facile per Venezia, che ha battuto ...

Basket femminile - Serie A 2018 : le migliori italiane della 21a giornata. Martina Bestagno top scorer. Bene Crippa e Pastore : Andiamo a vedere quali sono state le migliori italiane della 21a giornata della Serie A1 Martina Bestagno: Venezia doveva riscattarsi dopo la brutta sconfitta contro Schio del turno precedente e la Reyer ha trovato una preziosissima vittoria all’ultimo respiro contro la Passalacqua Ragusa. Decisiva una fantastica prestazione dell’azzurra che chiude con 24 valutazione, mettendo a referto 19 punti ed 8 rimbalzi, gli ultimi due ...

LIVE Short track - Mondiali 2018 in DIRETTA : Italia in Finale con la staffetta! Martina Valcepina out da 1500 e 500 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Short track (sabato 17 marzo). Seconda giornata di gare sul ghiaccio di Montreal (Canada). Oggi si assegnano le medaglie sui 1500 e sui 500m (per entrambi i sessi). Sulla distanza più lunga si partirà dalle semifinali, si incomincia con i quarti invece per i 500m. A chiudere il programma le semifinali delle due staffette. L’Italia si affida a Martina Valcepina che proverà a ...

LIVE Short track - Mondiali 2018 in DIRETTA : venerdì 16 marzo. L’Italia punta su Martina Valcepina nei 500 metri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di Short track, che si disputano a partire da oggi in Canada, sul ghiaccio di Montreal. In scena praticamente tutte le gare, ovviamente per i round preliminari: 1500m, 500m e 1000m. Gli azzurri puntano sicuramente a superare questa prima fase: l’Italia, con l’assenza di Arianna Fontana per quanto riguarda le gare individuali, punta tantissimo su Martina ...

Italia : Pd - arriva Martina - partito compatto su no a M5s : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2018 : doppio oro per l’Italia! Davide Di Veroli trionfa nella spada - Martina Favaretto nel fioretto : La settima giornata di gare agli Europei Cadetti e Giovani di Scherma, in corso di svolgimento a Sochi (Russia), regala una straordinaria doppietta d’oro all’Italia. Davide Di Veroli e Martina Favaretto compiono una vera e propria impresa e dopo essersi già imposti tra gli under 17, riescono ora a conquistare il titolo anche nella categoria superiore degli under 20. Andiamo quindi a scoprire il cammino dei due azzurri. Partiamo da Davide Di ...

Taekwondo - Sofia Open 2018 : Simone Crescenzi e Martina Corelli guidano la pattuglia italiana in Bulgaria : ... una categoria di peso per ora a lei poco congeniale, anche se l'azzurra ha ceduto soltanto al cospetto di Milica Mandic , la migliore al mondo della sua categoria. Gli italiani sanno di potersi ...

Taekwondo - Sofia Open 2018 : Simone Crescenzi e Martina Corelli guidano la pattuglia italiana in Bulgaria : Dopo la scorpacciata di podi in occasione dell’Egypt Open, la squadra italiana ha intenzione di rendere ancor più promettente questo avvio di stagione in Bulgaria con il Sofia Open 2018, che andrà in scena sabato 3 e domenica 4 marzo. Nove atleti azzurri saliranno sul tatami per andare a caccia del podio in un torneo di categoria G1, che assegna punti preziosi per il ranking mondiale, che assumerà una valenza fondamentale in questo biennio ...

