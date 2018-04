Maria by Callas | imperdibile ritratto di una donna che si fece dea

Maria by Callas : Un documentario ricco di immagini inedite, fotografie, super 8, registrazioni private, lettere e rari filmati d'archivio del dietro le quinte degli spettacoli per la prima volta a colori. La ...

Maria Callas : a 40 anni dalla morte al cinema un documentario prezioso che racconta la cantante d’opera più famosa al mondo : A 40 anni dalla morte, al cinema il 16 aprile un film prezioso e unico che racconta la cantante d’opera più famosa di tutti i tempi: Maria Callas. Un documentario ricco di immagini inedite, fotografie, super8, registrazioni private, lettere e rari filmati d’archivio del dietro le quinte degli spettacoli, per la prima volta a colori. Il racconto di una vita memorabile ricostruito attraverso le parole della Callas e le storie intime dei ...

Maria Callas - anima fragile. Il suo amore (e odio) per Onassis in un documentario : L’animo fragile, la sua complessità. La vita, progettata a tavolino quando, bambina, vagheggiava d’avere «la bella infanzia» che la madra padrona andava negandole. Poi, l’amore: accozzaglia di delusione e tormento. Nulla ha lasciato al caso Tom Volf, regista del documentario Maria by Callas, costatogli quattro anni di lavoro ed ore spese a rovistare tra lettere e filmini, interviste dimenticate e ricordi altrui. Sfoglia ...

La vera Maria Callas al cinema nel film di Tom Volf : La Voce del Secolo, la Divina delle copertine patinate e degli scandali, regina del jet-set, ma chi era davvero Maria Callas? Il regista Tom Volf ha scavato più a fondo di...

Maria by Callas - l'evento speciale al cinema dal 16 al 18 aprile : Un rebus difficilmente decifrabile. L'enigma della voce umana, esplorato, discusso, confrontato, resta, in parte, indenne dalle classificazioni e l'espressione vocale sfugge all'imbrigliamento di definizioni univoche. Soprattutto se la vocalità raggiunge le vette artistiche del bel canto e si unisce ad una personalità forte come quella di Maria Callas. In casi come questi cambia la "grammatica" e perfino cedimenti e oscillazioni vocali si ...

