Marco - che grazie a due polmoni nuovi ha sconfitto la fibrosi cistica : Prima del trapianto Marco viveva la sua vita in punta di piedi, costretto a rinunciare al sogno di una carriera nel mondo della pubblicità , refrattario verso ogni tipo di rapporto sentimentale. «Non ...

Paolo Calabresi Marconi/ Chi è l'imprenditore e produttore che ha rubato il cuore ad Alessia Marcuzzi : Paolo Calabresi Marconi, chi è il marito di Alessia Marcuzzi? Imprenditore e produttore romano, è convolato a nozze con la conduttrice nel 2014 con una cerimonia segreta...(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 12:00:00 GMT)

Marco Bocci/ L'attore difende Carmen e Lauren dalle critiche (Giudice Amici serale 2018) : Marco Bocci fa parte della giuria esterna di Amici 2018. Nel corso della prima puntata L'attore ha preso le difese della ballerina Lauren e della cantante Carmen.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 10:15:00 GMT)

Marco Firpo ha rischiato la vita! Ecco perchè! : I fans di Uomini e Donne Over si sono accorti da tempo che Marco Firpo non è più presente in trasmissione. E’ emerso che il cavaliere delle cinque terre ha rischiato di morire. Le foto sconvolgenti! Marco Firpo è divenuto popolare al mondo dello showbiz perchè approdato a Uomini e Donne Over. Il cavaliere delle cinque terre è giunto in studio nel momento in cui Gemma Galgani iniziava a leccarsi le ferite per la fine della storia ...

Uomini e Donne - l'indiscrezione : "Marco non è in studio perché ha gravi problemi di salute" : Da qualche settimana Marco Firpo, ex fidanzato di Gemma Galgani, è scomparso dallo studio di Uomini e Donne. Cosa è accaduto al cavaliere del trono over? Il settimanale Diva e Donna ha rivelato che ...

“Operato a cuore aperto”. Uomini e Donne - paura per Marco Firpo - il cavaliere ‘sparito’ da settimane. Tutti convinti che avesse abbandonato il trono over - ma ora esce la verità : ”Era andato in ospedale solo per un controllo e invece…”. Come sta : Non è passata inosservata l’assenza di Marco Firpo al trono over di Uomini e Donne. Sono settimane che del cavaliere biondo che aveva fatto invaghire Gemma Galgani non c’è più traccia. Dal 28 febbraio scorso, per essere precisi, quando i telespettatori, dopo averlo visto soltanto nel filmato in cui raggiunge Gemma dietro le quinte per consolarla dopo il battibecco con Giorgio Manetti, hanno ipotizzato un addio definitivo di Marco. ...

Afef festeggia 20 anni d’amore con Marco Tronchetti Provera : L’ex top model Afef festeggia 20 anni d’amore con Tronchetti Provera . Si sono conosciuti nel 1998 quando lei conduceva la trasmissione tv “Nonsolomoda” e lui era nel consiglio di amministrazione di Mediobanca. Afef e Marco Tronchetti Provera avevano avuto in precedenza unioni e con figli, insieme non ne hanno avuti e le nozze sono state celebrate in famiglia. Sempre complici e riservati, solo ora, dopo vent’anni di unione, si mostrano ai ...

“È lei la naufraga che ci ha provato con Marco Ferri”. Isola dei famosi - finalmente la verità sul caso “corna”. È Karina Cascella a svelare tutto in diretta a ‘Pomeriggio 5’ : Marco Ferri è finito al centro di un vero e proprio caso durante questa edizione dell’Isola dei famosi? Il motivo? Lo ricordate sicuramente, si parla di corna. Poi la polemica è degenerata, arrivando ad avanzare addirittura l’ipotesi di omosessualità. A mettere tutto in luce ora ci ha pensato Karina Cascella, la quale ha fatto sapere di avere scoperto l’identità della naufraga misteriosa che avrebbe corteggiato Marco Ferri ...

Marco Columbro - il ricordo di Fabrizio Frizzi/ "L'ultima volta che l'ho visto..." (Ieri oggi italiani) : Marco Columbro sarà tra gli ospiti della puntata di Ieri oggi italiani in onda oggi. Per tanti anni è stato un volto simbolo della televisione italiana(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 20:39:00 GMT)

Marco Ferri e la naufraga che lo ha corteggiato. Lo scoop a Pomeriggio 5 - Karina Cascella : «Ho scoperto di chi si tratta...» : A Pomeriggio 5 si parla di Isola dei Famosi e l'opinionista Karina Cascella torna sull'affaire Marco Ferri . Cecilia Capriotti aveva raccontato che una naufraga fidanzatissima avrebbe voluto avere un ...

Marco Ferri e la naufraga fidanzata che lo ha corteggiato. Lo scoop a Pomeriggio 5 - Karina Cascella : «Ho scoperto di chi si tratta...» : A Pomeriggio 5 si parla di Isola dei Famosi e l'opinionista Karina Cascella torna sull'affaire Marco Ferri . Cecilia Capriotti aveva raccontato che una naufraga fidanzatissima avrebbe voluto avere un ...

“L’ho visto poco prima che morisse e… “. Fabrizio Frizzi - parla Marco Columbro. Il conduttore racconta il toccante momento del loro ultimo incontro : Insieme a Fabrizio Frizzi ha condiviso tanti anni in televisione. A due settimane dalla morte del conduttore Rai, l’amico e collega Marco Columbro ha voluto raccontare il loro ultimo incontro. Lo ha fatto in un’intervista rilasciata a Repubblica Tv in piazza del Popolo. Il conduttore, volto storico di Mediaset negli anni Ottanta e Novanta, ha raccontato di aver incontrato Frizzi poche settimane prima della sua malattia in ...

Fabrizio Frizzi - parla Marco Columbro : 'Lo visto una sera al ristorante poco prima che morisse - e...' : Insieme a Fabrizio Frizzi ha condiviso tanti anni in tv, spesso dall'altro lato della barricata. Marco Columbro , ospite di Ieri oggi italiani condotto dall'ex moglie di Frizzi Rita Dalla Chiesa , ha ...

Isola - un video inchioda la Mancini. Ferri : "Lei ha detto 'spero che Marco e Jonathan abbiano consumato'" : Il clima nella semifinale dell'Isola dei Famosi è piuttosto bollente, le discussioni durante la diretta sono talmente tante e pesanti che a fatica si capisce cosa succede fra i naufraghi.Dopo il duro botta e risposta fra Jonathan e Amaurys, "Alessia io me ne voglio andare a casa, non voglio sporcarmi le mani", al centro di una bruttissima discussione ci finisce Alessia Mancini. Il motivo? Durante la semifinale sono state tirate fuori (di nuovo) ...