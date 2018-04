Maratona di Boston 2018 | la corsa più antica al mondo regala spettacolo Desisa e

oasport

: #SkyTG24Ricorda l’#attentato terroristico alla maratona di #Boston del #15aprile 2013 ad opera di due giovanissimi… - SkyTG24 : #SkyTG24Ricorda l’#attentato terroristico alla maratona di #Boston del #15aprile 2013 ad opera di due giovanissimi… - zazoomnews : Si corre la maratona di Boston 5 anni fa lattentato con le bombe esplose allarrivo - #corre #maratona #Boston… - michele_manara : Forza Ragazzi!! -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Oggi è il grande giorno delladi, la più42 chilometri al: fin dal 1897, l’anno dopo il successo avuto da questa prova alle Olimpiadi, si corre sulle strade della capitale del Massachusetts. Come da tradizione si corre il terzo lunedì del mese di aprile per onorare il Patriots’ Day. Ladinon è aperta a tutti ma soltanto ad atleti che abbiano ottenuto un minimo sulla distanza (3h05 per gli uomini, 3h55 per le donne tra i 18 e i 34 anni): per questo motivo soltanto 20mila podisti potranno avere l’onore di prendere parte all’evento che quest’anno ricorda il quinquennale del triste attentato del 2013. La 122^ edizione ci regalerà un parterre di lusso. Al maschile occhi puntati su Lelisagià vincitore nel 2013 e nel 2015 che vuole tornare a imporsi dopo il terzo posto conquistato a New York e la prestazione ...