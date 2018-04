MARATONA DI BOSTON 2018 Diretta | vincitori Kawauchi e Linden! Risultati e podio

MARATONA BOSTON 2018 : tempi - risultati e classifica. Yuki Kawauchi e Desiree Linden vincono sotto la pioggia : La Maratona di Boston 2018 ha come sempre regalato grande spettacolo. La 122^ edizione della 42 chilometri più antica del mondo si è corsa sotto una fitta pioggia e con temperature attorno ai 7 °C che hanno complicato la vita dei 20000 podisti al via. Per le vie della capitale del Massachusetts, a cinque anni dal terribile attentato che sconvolse tutta la Nazione, non sono mancati i colpi di scena. Al maschile, infatti, si è imposto a sorpresa ...

MARATONA BOSTON 2018 : risultati e classifica. Yuki Kawauchi e Desiree Linden vincono sotto la pioggia : La Maratona di Boston 2018 ha come sempre regalato grande spettacolo. La 122^ edizione della 42 chilometri più antica del mondo si è corsa sotto una fitta pioggia e con temperature attorno ai 7 °C che hanno complicato la vita dei 20000 podisti al via. Per le vie della capitale del Massachusetts, a cinque anni dal terribile attentato che sconvolse tutta la Nazione, non sono mancati i colpi di scena. Al maschile, infatti, si è imposto a sorpresa ...

MARATONA DI BOSTON 2018/ Diretta : orari e percorso. Il ricordo della tragedia del 2013 : Diretta MARATONA di BOSTON 2018: orari e percorso. Il ricordo della tragedia del 2013. Le ultime notizie e la storia della corsa più antica e prestigiosa del mondo.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 07:50:00 GMT)

MARATONA di Boston 2018 : la corsa più antica al mondo regala spettacolo. Desisa e Flanagan favoriti? : Oggi è il grande giorno della Maratona di Boston, la più antica 42 chilometri al mondo: fin dal 1897, l’anno dopo il successo avuto da questa prova alle Olimpiadi, si corre sulle strade della capitale del Massachusetts. Come da tradizione si corre il terzo lunedì del mese di aprile per onorare il Patriots’ Day. La Maratona di Boston non è aperta a tutti ma soltanto ad atleti che abbiano ottenuto un minimo sulla distanza (3h05 per gli ...

Si corre la MARATONA di Boston - 5 anni fa l'attentato con le bombe esplose all'arrivo : Lunedì 16 aprile si corre la maratona di Boston , la più antica del mondo e l'unica che si svolge al lunedì. Sono passati 5 anni dall'attentato che la sconvolse nel 2013, era il 15 aprile. L'incidente è stato causato da due ordigni piazzati nei pressi del traguardo, ...

Cinque anni fa l'attentato alla MARATONA - Boston ricorda le vittime - : Il 15 aprile 2013 l'attacco nella capitale del Massachussetts causò 3 vittime e 264 feriti durante la tradizionale corsa cittadina. Da allora la resistenza della città statunitense è testimoniata ...