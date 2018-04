MARATONA DI BOSTON 2018 Diretta | orari e percorso Il ricordo della tragedia del 2013

MARATONA di Boston 2018 : la corsa più antica al mondo regala spettacolo. Desisa e Flanagan favoriti? : Oggi è il grande giorno della Maratona di Boston, la più antica 42 chilometri al mondo: fin dal 1897, l’anno dopo il successo avuto da questa prova alle Olimpiadi, si corre sulle strade della capitale del Massachusetts. Come da tradizione si corre il terzo lunedì del mese di aprile per onorare il Patriots’ Day. La Maratona di Boston non è aperta a tutti ma soltanto ad atleti che abbiano ottenuto un minimo sulla distanza (3h05 per gli ...