Maratona Boston 2018 | risultati e classifica Yuki Kawauchi e Desiree Linden vincono

: Cinque anni fa l'attentato alla maratona, Boston ricorda le vittime - SkyTG24 : Cinque anni fa l'attentato alla maratona, Boston ricorda le vittime - OA_Sport : Che emozioni alla Maratona di Boston. Yuki Kawauchi sorprende tutti e vince con una rimonta stellare, Desiree Linde… - LolaPessy : RT @runlovers: Oggi si corre la 122a Boston Marathon e questa è la storia della prima donna che la fece, e fece l'impresa. -

(Di lunedì 16 aprile 2018) Ladiha come sempre regalato grande spettacolo. La 122^ edizione della 42 chilometri più antica del mondo si è corsa sotto una fitta pioggia e con temperature attorno ai 7 °C che hanno complicato la vita dei 20000 podisti al via. Per le vie della capitale del Massachusetts, a cinque anni dal terribile attentato che sconvolse tutta la Nazione, non sono mancati i colpi di scena. Al maschile, infatti, si è imposto a sorpresa il giapponese(2h15:54). L’asiatico guidava il gruppo di testa insieme all’etiope Lemi Berhanu e al keniano Geoffrey Kirui alla mezza (1h05:59). Nei cinque chilometri successivi, però, Geoffrey Kirui cerca l’allungo per volare verso la sua seconda vittoria consecutiva a. Il Campione in carica transita ai trenta chilometri con 28 secondi di vantaggio su, lo statunitense Shadrack Biwott e ...