Maltempo Sardegna | ridotte le giornate di pesca dei ricci di mare | raccolta prorogata di

Maltempo - allerta su Lazio e Sardegna/ Previsioni meteo : temporali e forti venti - su Roma possibili grandinate : Maltempo, allerta su Lazio e Sardegna: tornano i temporali accompagnati da forti venti e possibili grandinate nella Capitale. Previsioni meteo per le prossime ore.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 20:04:00 GMT)

Maltempo - temporali su Lazio e Sardegna : Peggioramento previsto nelle prossime ore nelle regioni centro-settentrionali. Venti forti e mareggiate sul Lazio

Maltempo Sardegna - pericolo esondazione : evacuate famiglie nel nuorese : Forte Maltempo in Sardegna, dove le abbondanti piogge hanno fatto scattare l’allarme nella piana della diga Maccheronis con la conseguente evacuazione, in seguito alle ordinanze dei sindaci Omar Cabras (Torpè) e Roberto Tola (Posada), di quindici famiglie di Torpè e due di Posada. Si tratta di zone già colpite dalla pesante alluvione del 18 novembre 2013 che costò la vita a 19 persone. Una decisione presa a scopo precauzionale visto che il rio ...

Maltempo "primaverile" : neve dalla Sardegna al Salernitano : Quest'anno la primavera sembra proprio non avere fretta. Contrariamente ai versi della celeberrima canzone che viene puntualmente ricordata tra il 20 e il 21 marzo, in questo 2018 appena è scattato l'equinozio di primavera si è assistiti a un vero e proprio ritorno all'inverno più rigido.Tutta colpa di una perturbazione di origine atlantica che sta facendo danni un po' in tutta la Penisola. La Protezione Civile ha infatti dovuto emettere una ...

Maltempo - la Sardegna e il Sud sotto la neve. Vesuvio imbiancato. Forti mareggiate in Sicilia : Inizio di primavera con la neve in Sardegna, Basilicata, Irpinia, nel Salernitano e in provincia di Foggia. Problemi per il vento a Firenze e Forti mareggiate in Sicilia. Temperature tutt'altro che ...

Maltempo - il sud e la Sardegna sotto la neve. Forti mareggiate in Sicilia : La situazione sembra destinata a durare fino ai primi giorni di aprile. Previsto un progressivo calo delle temperature con valori sotto la media del periodo di...

Maltempo Sardegna : inizio primavera con la neve [GALLERY] : 1/5 ...

Maltempo Sardegna : piena del Tirso a Oristano - allarme rientrato : La piena del Tirso a valle di Fordongianus e fino alla foce nel Golfo di Oristano è sotto controllo, pur rimanendo l’allerta: non sussisterebbe al momento il rischio di allagamento della Golena che ieri aveva fatto scattare da parte del Comune di Oristano la chiusura al traffico della strada e del ponte sommergibile di Silì. Ieri l’Enas aveva deciso di abbassare il livello dell’invaso della diga di Pranu Antoni col rilascio di ...

Maltempo Sardegna : albero cade sui binari - treno bloccato nel Cagliaritano : Disagi nel Sulcis Iglesiente e nel Cagliaritano a causa delle abbondanti piogge e del forte vento di oggi. Un albero è caduto sulla tratta ferroviaria tra Cagliari e Decimomannu, all’altezza di Elmas. Il convoglio, che era partito da poco dal Capoluogo, ha accumulato circa un’ora di ritardo, mentre altri treni hanno accumulato solo pochi minuti. Attualmente sono in corso le operazioni di rimozione dell’albero. Alberi, ...

Allerta Meteo Equinozio di Primavera - forte Maltempo in arrivo dalla Spagna : ecco il fronte temporalesco verso la Sardegna : Allerta Meteo – Avanza verso l’Italia il brusco peggioramento di origine Atlantica che nel giorno dell’Equinozio di Primavera, Martedì 20 Marzo, investirà il nostro Paese. Il fronte nuvoloso, carico di fenomeni temporaleschi, è molto vicino alla Sardegna che verrà raggiunta in nottata. Forti temporali all’alba colpiranno le zone sud/occidentali della Regione, estendendosi al resto dell’isola durante la mattinata. I ...

Maltempo Sardegna : frana sulla sp7 - senso unico alternato : Nel corso della notte a causa delle incessanti piogge in Barbagia si è verificata una frana al km 11 della Strada Provinciale 7 tra Desulo e Fonni (Nu). Un intero costone roccioso è caduto portando a valle detriti e arbusti che hanno invaso parzialmente la sede stradale. I Carabinieri di Desulo e il personale della Provincia di Nuoro si sono recati sul posto per verificare il rischio di ulteriori frane e valutare l’eventuale chiusura ...

Maltempo : vento in Sardegna con raffiche sino a 90 km/h : Forte vento in queste ore in Sardegna, dove le raffiche di burrasca hanno raggiunto i 90 chilometri orari a Capo Bellavista, in Ogliastra. La situazione meteo era stata annunciata ieri con l‘allerta meteo lanciata dalla Protezione civile regionale che aveva previsto anche mareggiate. Le raffiche maggiori si sono registrate nella tarda mattinata, successivamente l’intensità si è lentamente indebolita. A Elmas, Decimomannu e Alghero ha ...

Maltempo Sardegna : scuole chiuse domani 28 febbraio ad Arzachena : Il Burian, l’ondata di freddo artico che ha portato la neve in tutta la Gallura, in Sardegna, ha causato disagi anche ad Arzachena: il sindaco Roberto Ragnedda ha firmato una nuova ordinanza in cui proroga la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, mercoledì 28 febbraio. Il primo cittadino e l’assessore alla Protezione civile invitano i residenti a non uscire dalle abitazioni in caso di neve o pioggia ...

Maltempo Sardegna : neve nel Sassarese - scuole chiuse in 8 paesi : Maltempo e neve anche nella provincia di Sassari e in particolare nel Goceano che questa mattina si è risvegliato imbiancato: in otto Comuni i sindaci hanno firmato ordinanze di chiusura delle scuole: si tratta di Anela, Bono, Bultei, Burgos, Illorai, Nulvi, Ozieri e Pattada. I primi cittadini invitano anche i cittadini a non uscire dalle abitazioni in caso di forti nevicate, a non sostare vicino a edifici pericolanti e alberi e a usare ...