Maltempo | Ragusa | “Chiusa la discarica per il forte vento”

(Di lunedì 16 aprile 2018) Ilvento che dallo scorso fine settimana sta imperversando nella zona di Cava dei modicani, dove si trova ladei rifiuti, non ha consentito agli autocompattatori del servizio di raccolta di potere scaricare regolarmente gli automezzi. Lo rende noto il Comune di, sottolineando in una nota che ladopo essere stata chiusa per due giorni lo scorso fine settimana, e’ tornata ad essere operativa solo nella mattinata odierna per le condizioni meteo leggermente migliorate, per poi pero’ nuovamente richiudere nel pomeriggio per il vento. “Tale situazione – fanno sapere dal Comune – sta creando difficolta’ al servizio di svuotamento dei cassonetti che era ripreso nella mattinata e per il quale era stato programmato dalla societa’ di igiene ambientale anche uno straordinario intervento di raccolta nel pomeriggio di oggi. La ...