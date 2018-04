Maltempo | nubifragio su Palermo | allagato anche il PS del Civico

liberoquotidiano

: Maltempo Sicilia: nubifragio a Palermo, allagamenti e disagi - infoitinterno : Maltempo Sicilia: nubifragio a Palermo, allagamenti e disagi - Rosy34452342 : RT @PalermoToday: Nubifragio su Palermo, allagamenti e auto bloccate: 50 interventi dei vigili del fuoco -

(Di lunedì 16 aprile 2018), 16 apr. (AdnKronos) - Una sessantina di interventi durante la notte e vigili del fuoco ancora a lavoro questa mattina per mettere in sicurezza i danni causati dalla forte pioggia che ieri sera si è abbattuta. Da Mondello a Brancacaccio, passando per via Ugo La Malfa, via Leonardo da