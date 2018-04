Maltempo | nubifragio a Palermo | allagamenti e disagi

meteoweb.eu

: Nubifragio su Palermo, strade come fiumi: immondizia trascinata dall'acqua | VIDEO - TuttaPalermo : Nubifragio su Palermo, strade come fiumi: immondizia trascinata dall'acqua | VIDEO - c35yg : RT @qn_giorno: #Lodi, violento nubifragio: allagamenti e danni - ilbuonLohe : 50mm di pioggia finora. Nubifragio in corso. Ah, le printemps! #maltempo #nubifragio #milano -

(Di lunedì 16 aprile 2018), 16 apr.(AdnKronos) –, incidenti stradali eper gli automobilisti a, dove nella tarda serata di ieri si è abbattuto un violento. Nel giro di pochi minuti molte strade si sono allagate creando moltiagli abitanti, a partire dalla zona di via Messina Marine, nei pressi dell’ospedale Buccheri La Ferla dove l’acqua ha raggiunto il mezzo metro. Sempre in via Messina Marine si sono verificati due incidenti, per fortuna senza gravi conseguenze. Problemi anche in piazza Fonderia, alla Cala, dove i residenti non sono riusciti ad andare a casa per l’acqua che impediva l’accesso ai portoni. I vigili del fuoco, che hanno ricevuto decine di telefonate con richieste di aiuto, sono ancora al lavoro. L'articolosembra essere il primo su Meteo Web.