Maltempo | conta dei danni in Sicilia | giunta “verso lo stato di calamità”

Maltempo al Sud - in Calabria si contano i danni delle mareggiate : Maltempo al Sud, in Calabria si contano i danni delle mareggiate Le telecamere di Mattino Cinque nella regione maggiormente colpita in questi giorni. Continua a leggere

Maltempo - forti mareggiate a Maratea e in Calabria : si contano i danni | Foto : Maltempo, forti mareggiate a Maratea e in Calabria: si contano i danni | Foto Il Centro-Sud è stretto ancora nella morsa del freddo. La neve è protagonista in Molise, in Basilicata, nelle Marche e in Abruzzo. E dove non sono caduti i fiocchi sono arrivate violente burrasche Continua a leggere

Maltempo - forti mareggiate a Maratea e in Calabria : si contano i danni : Il Centro-Sud è stretto ancora nella morsa del freddo. La neve è protagonista in Molise, in Basilicata, nelle Marche e in Abruzzo. E dove non sono caduti i fiocchi sono arrivate violente burrasche

Maltempo - ok allo stato di emergenza : a Cesena al via la conta dei danni : I cittadini e le imprese dell’Unione Valle Savio, nel Cesenate, che hanno subito danni a causa del Maltempo dello scorso dicembre, che portò tempeste di vento con raffiche oltre i 100 all’ora, possono darne conto. Il Consiglio dei ministri, infatti, ha riconosciuto lo stato di emergenza e in attesa dell’approvazione del piano di interventi urgenti da parte della Regione, è uscito l’avviso pubblico che mette in moto ...

Maltempo - Coldiretti : “La nuova ondata aggrava la conta dei danni” : La nuova ondata di Maltempo colpisce le campagne dove e’ ancora in corsa la conta dei danni provocati dalla devastante gelata provocata da Burian che ha gia’ distrutto gli ortaggi in campo e causato perdite consistenti nelle piante da frutto e ulivi. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare gli effetti di un inverno anomalo che ha distrutto i raccolti di decine di migliaia di imprese agricole con danni che potrebbero ...

Maltempo - tornado in provincia di Caserta : conta dei danni : Dalle prime ore di oggi in provincia di Caserta si sta lavorando per la conta dei danni dopo il tornado di medie dimensioni che so è abbattuto ieri.

Coldiretti : la nuova ondata di Maltempo aggrava la conta dei danni nelle campagne : La nuova ondata di maltempo colpisce le campagne dove è ancora in corso la conta dei danni provocati dalla devastante gelata provocata dal Burian che ha già distrutto gli ortaggi in campo e causato perdite consistenti nelle piante da frutto e ulivi: lo rileva Coldiretti che sottolinea gli effetti di un inverno anomalo che ha distrutto i raccolti di decine di migliaia di imprese agricole con danni che potrebbero raggiungere i 300 milioni di euro. ...

Maltempo Lucca - rotture di tubi e contatori ko : 1.300 interventi di Gaia : Sono per l’esattezza 1.309 le richieste, giunte al numero verde emergenze e guasti di GAIA S.p.A., che hanno dato luogo a un intervento tecnico durante i giorni in cui le temperature sono state particolarmente rigide (28 e 29 febbraio). Diversi sono i motivi di contatto, in gran parte legati alle problematiche dovute al gelo: la rottura di contatori (223 casi segnalati in due giorni), mancanza di acqua in casa (702 episodi, 70 solo su ...

Maltempo Roma : si contano danni da centro e periferie - temperature in aumento e scuole aperte : A Roma il Coc, il centro operativo comunale, ha predisposto la salatura preventiva delle strade fin dalle 19 di ieri. Secondo l’ultimo bollettino meteo della Protezione Civile regionale, nelle prime ore di oggi sono possibili formazioni di ghiaccio. Dalle prime ore del mattino la temperatura dovrebbe iniziare a salire. La Sala operativa del Coc continua a rimanere attiva h24 come gli UCL (le unitá di crisi locale) di tutti Municipi. Al termine ...

Maltempo e neve a Roma : di casi carenza idrica - “proteggere i contatori” : “In merito al brusco abbassamento delle temperature registrato in queste ore, Acea Ato 2 torna ad invitare i clienti, ribadendo l’appello già diramato nei giorni scorsi, a proteggere dal gelo i contatori idrici, almeno mediante coperture provvisorie. La protezione del contatore, infatti, e’ importante per evitare perdite o mancanze d’acqua. Nella mattinata di oggi si sono registrati a macchia di leopardo sul territorio ...