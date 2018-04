Mafia | processo trattativa verso sentenza | per pm ' Ricatto allo Stato' Adnkronos 2

Mafia : processo trattativa verso sentenza - per pm 'Ricatto allo Stato'/Adnkronos (3) : (Adnkronos) - Suscitò clamore la decisione dei pm di sentire, al Quirinale, il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. L'ex Capo dello Stato venne sentito, tra le polemiche politiche, il 28 ottobre 2014. In 'aula' anche l'allora Procuratore aggiunto Leonardo Agueci, oltre ai pm Robe

Stato-Mafia : chiuso il processo - si va verso la sentenza : Concluso il dibattimento nel capoluogo siciliano, la Corte è in camera di consiglio per la decisione, tra gli imputati l’ex ministro Mancino e il generale Mori

Mafia - processo trattativa verso sentenza : Oltre 220 udienze, centinaia di testimoni di accusa e difesa, una trasferta persino al Quirinale per sentire il Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano e tante polemiche. Si avvia a ...

Mafia : legali Mancino - processo basato solo su congetture e supposizioni : palermo, 16 ape. (AdnKronos) - "Questo è un processo che non andava celebrato, un processo che si basa solo su congetture e supposizioni". Così, all'Adnkronos l'avvocato Massimo Krogh che con l'avvocato Nicoletta Piergentili difende Nicola Mancino nel processo sulla trattativa tra Stato e Mafia, pri

Mafia : Mancino - ho sofferto e soffro per processo trattativa : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - "Ho sofferto e soffro tuttora per questo processo...". Lo ha detto l'ex Presidente del Senato Nicola Mancino prima di lasciare l'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo dove i giudici della Corte d'assise sono entrati in Camera di consiglio per emettere la sente

Mafia : processo trattativa - giudici in Camera di consiglio : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - Sono entrati in Camera di consiglio i giudici del processo sulla trattativa tra Stato e Mafia. Subito dopo le dichiarazioni spontanee rese dall'ex Presidente del Senato Nicola Mancino i giudici della Corte d'assise, due togati e e sette giudici popolari, hanno lasciato

Mafia : processo trattativa - giudici in Camera di consiglio : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) – Sono entrati in Camera di consiglio i giudici del processo sulla trattativa tra Stato e Mafia. Subito dopo le dichiarazioni spontanee rese dall’ex Presidente del Senato Nicola Mancino i giudici della Corte d’assise, due togati e e sette giudici popolari, hanno lasciato l’aula per entrare in Camera di consiglio. Difficile fare previsioni sulla sentenza, ma secondo le prime ipotesi potrebbe ...

Mafia : processo trattativa - pm Di Matteo non ottiene permesso e non è in aula : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) – C’è un assente ‘eccellente’ all’ultima udienza del processo sulla trattativa tra Stato e Mafia a Palermo. Si tratta del pm Nino Di Matteo, nel frattempo trasferito alla Direzione nazionale antiMafia, che non ha ottenuto l’applicazione per l’udienza di oggi. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, il magistrato dovrebbe invece essere presente al momento della sentenza, ...

Mafia : Mancino - su sentenza processo tratattiva non faccio previsioni... : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - "Non faccio previsioni...". Così l'ex Presidente del Senato Nicola Mancino arrivando al bunker del carcere Pagliarelli di Palermo per l'ultima udienza del processo sulla trattativa Stato-Mafia. "Quando prevedo che la mia squadra di calcio vinca la sua partita di campio

Mafia : Mancino - su sentenza processo tratattiva non faccio previsioni… : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) – “Non faccio previsioni…”. Così l’ex Presidente del Senato Nicola Mancino arrivando al bunker del carcere Pagliarelli di Palermo per l’ultima udienza del processo sulla trattativa Stato-Mafia. “Quando prevedo che la mia squadra di calcio vinca la sua partita di campionato le cose non vanno come penso, quindi sto più attento e non faccio previsioni…”, dice ...

Processo Stato - Mafia a Palermo - domani i giudici in Camera di consiglio : Un Processo imponente e di grande suggestione: iniziato il 27 maggio 2013, oltre 200 le udienze celebrate, centinaia i testi ascoltati. I giudici domani entreranno in Camera di consiglio per la prima ...

Mafia : processo Apocalisse - a Palermo in appello condanne per cinque secoli di carcere : Palermo, 12 apr. (AdnKronos) - Pioggia di condanne al processo d'appello 'Apocalisse' di Palermo, dove la Corte d'appello ha inflitto pene per oltre cinque secoli di carcere a una sessantina di imputati, accusati a vario titolo, di Mafia ed estorsione. Altri 27 imputati sono stati assolti dalle accu

Mafia - al via il processo Apocalisse : giudici a Palermo : E' entrata in camera di consiglio, nell'aula bunker del Pagliarelli, la prima sezione della Corte d'appello di Palermo, per decidere il processo denominato "Apocalisse". Il collegio presieduto da ...

Mafia : processo trattativa - il 16 aprile giudici in Camera consiglio : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) - Il prossimo 16 aprile i giudici del processo sulla trattativa tra Stato e Mafia entreranno in Camera di consiglio per emettere la sentenza. E' quanto annunciato alla fine dell'udienza fiume di oggi dal Presidente della Corte d'assise di Palermo Alfredo Montalto che ha r