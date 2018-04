Mafia | legali Mancino | ora Corte assise ha tutti elementi per valutare

Mafia : legali Mancino - processo basato solo su congetture e supposizioni : palermo, 16 ape. (AdnKronos) - "Questo è un processo che non andava celebrato, un processo che si basa solo su congetture e supposizioni". Così, all'Adnkronos l'avvocato Massimo Krogh che con l'avvocato Nicoletta Piergentili difende Nicola Mancino nel processo sulla trattativa tra Stato e Mafia, pri

Mafia : Furlan - solidarietà a Borrometi - al fianco di chi si batte per legalità : Roma, 10 apr. (AdnKronos) - "solidarietà al giornalista siciliano Paolo Borrometi vittima di gravi minacce da parte della criminalità mafiosa. La Cisl è al fianco di tutti i giornalisti che con il loro lavoro libero di inchiesta si battono per la legalità contro ogni sopruso". Lo scrive su twitter l

Mafia : Furlan - solidarietà a Borrometi - al fianco di chi si batte per legalità : Roma, 10 apr. (AdnKronos) – “solidarietà al giornalista siciliano Paolo Borrometi vittima di gravi minacce da parte della criminalità mafiosa. La Cisl è al fianco di tutti i giornalisti che con il loro lavoro libero di inchiesta si battono per la legalità contro ogni sopruso”. Lo scrive su twitter la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan. L'articolo Mafia: Furlan, solidarietà a Borrometi, al fianco di chi si batte ...

Mafia capitale - dissequestrate cooperative 29 giugno fondate da Buzzi : “Finita la fase di ripristino della legalità” : Le cooperative che facevano capo a Salvatore Buzzi sono state dissequestrate dal tribunale di Roma. Ad annunciarlo sono le stesse aziende sequestrate nel dicembre del 2014, gli stessi giorni Buzzi, considerato dagli inquirenti al vertice di Mafia capitale e poi condannato a 19 anni di carcere in primo grado ma non per associazione mafiosa. Nei giorni scorsi sono stati notificati ai legali rappresentanti delle coop i decreti di dissequestro dei ...

Mafia : oggi marcia per la legalità a Corleone : Si terrà oggi, organizzata dall’Arcidiocesi di Monreale ed il suo Ufficio per la Pastorale Sociale ed il Lavoro, la marcia per la legalità a Corleone (Palermo). Una giornata dedicata ai temi della pace e della legalità. La manifestazione, che vede già confermata la partecipazione e l’adesione di numerose associazioni e delle principali sigle sindacali, consisterà principalmente in una marcia per le vie di Corleone (partenza da ...

Mafia : oggi Marcia per la legalità a Corleone : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) - Si terrà oggi, organizzata dall'Arcidiocesi di Monreale ed il suo Ufficio per la Pastorale Sociale ed il Lavoro, la Marcia per la legalità a Corleone (Palermo). Una giornata dedicata ai temi della pace e della legalità. La manifestazione, che vede già confermata la par

Mafia : oggi Marcia per la legalità a Corleone : Palermo, 17 mar. (AdnKronos) – Si terrà oggi, organizzata dall’Arcidiocesi di Monreale ed il suo Ufficio per la Pastorale Sociale ed il Lavoro, la Marcia per la legalità a Corleone (Palermo). Una giornata dedicata ai temi della pace e della legalità. La manifestazione, che vede già confermata la partecipazione e l’adesione di numerose associazioni e delle principali sigle sindacali, consisterà principalmente in una Marcia per ...