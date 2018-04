Mafia | 25 anni fa il grido di Wojtyla | vescovi riuniti a Piazza Armerina

Hangar 13 avrebbe ambientato Mafia 4 negli anni '70 a Las Vegas : Recentemente, da un report di Kotaku, sono emerse interessanti indiscrezioni sullo stato degli studi interni di 2K. La notizia più interessante, riguardava i possibili lavori su un nuovo Bioshock, ma sono emerse anche informazioni riguardo il probabile setting di Mafia 4.Come segnala PCGamesN, nel 2017, Hangar 13 si è suddiviso in due gruppi, uno focalizzato sui DLC per Mafia 3 e uno impegnato sul prossimo progetto dello studio. La prima idea ...

Mafia - arrestata in Puglia la compagna del boss Giovanni Buccarella : I carabinieri di Brindisi hanno arrestato Vincenza Trenta, 62enne compagna del boss della Sacra Corona Unita Giovanni Buccarella, deceduto ad agosto. La donna è accusata di associazione di tipo ...

Ivrea - Nino Di Matteo : “Patto Berlusconi-Mafia per 18 anni”. Standing-ovation di Di Maio e Bonafede. Poi il piano giustizia : L’applauso quando Nino Di Matteo parla della “compenetrazione tra mafia e potere” in Italia, a Ivrea, davanti alla platea dei 5 stelle, fa più rumore del solito. “Cito le sentenze, è stato stipulato un patto con Cosa nostra, intermediato da Marcello dell’Utri, che è stato mantenuto dal 1974 fino al 1992 dall’allora imprenditore Silvio Berlusconi”. In prima fila batte le mani il Capo politico M5s Luigi Di Maio, al suo fianco Alfonso ...

Mafia : voto di scambio - medico condannato a tre anni : Palermo, 3 apr. (AdnKronos) - Con l'accusa di voto di scambio politico-mafioso il gup di Palermo Nicola Aiello ha condannato a tre anni il medico Domenico Galati. Il Pg Domenico Gozzo aveva chiesto la condanna a cinque anni di carcere. Galati era stato coinvolto nell'inchiesta per voto di scambio a

Mafia Capitale - pg Roma chiede 26 anni e 6 mesi per Carminati e 25 e 9 mesi per Buzzi : Ventisei anni e mezzo per Massimo Carminati e 25 anni e 9 mesi per l’ex ras delle cooperative Romane Salvatore Buzzi per associazione a delinquere di stampo mafioso. Sono le richieste di condanna fatte dal procuratore generale Antonio Sensale nel processo di appello Mafia Capitalr nell’aula bunker di Rebibbia, alla III Corte d’Appello di Roma in cui compaiono 43 imputati. In primo grado Carminati e Buzzi sono stati condannati rispettivamente a ...

Palermo - appalti vinti grazie alla Mafia : condannato a 11 anni imprenditore vicino a Matteo Messina Denaro : Il gup di Palermo Roberto Riggio ha condannato a 11 anni di carcere per associazione mafiosa, turbativa d'asta e intestazione fittizia di beni l'imprenditore di Castelvetrano , Tp, Rosario Firenze, ...

"Vostro figlio è nascosto - ha bisogno di soldi" : ma era morto da 25 anni ucciso dalla Mafia : Per anni ha fatto credere ai genitori di un ragazzo scomparso, vittima della cosiddetta "lupara bianca", che il figlio fosse ancora vivo e si nascondesse per sfuggire alla mafia, riuscendo così a farsi...

Mese della legalità : si comincia con la testimonianza del Generale Angiolo Pellegrini - membro del pool antiMafia diretto da Giovanni Falcone : Il Generale Angiolo Pellegrini ha snocciolato i più importanti accadimenti di cronaca legati all'attività di "cosa nostra", ricordando la granitica onorabilità di persone come Gaetano Costa, ...

Mafia : dopo 35 anni torna la marcia popolare antiMafia Bagheria-Casteldaccia : Palermo, 22 feb. (AdnKronos) - torna, dopo 35 anni, la marcia popolare antiMafia fra Bagheria a Casteldaccia, in provincia di Palermo. La manifestazione, promossa dal Centro Pio La Torre e dalla rete delle scuole di Bagheria Bab el Gherib, si terrà lunedì 26 febbraio e vedrà la partecipazione degli

Mafia - l’aspirante pentito Tuzzolino condannato per calunnia a 3 anni e 8 mesi : Aveva denunciato complotti, progetti di attentati contro magistrati e annunciato dichiarazioni esplosive su Mafia e latitanti. Oggi, però, il gup di Caltanissetta l’ha condannato per calunnia a 3 anni e 8 mesi di carcere. Finisce così la “carriera” da aspirante pentito di Giuseppe Tuzzolino che, prima del verdetto, ha chiesto scusa al giudice per il suo comportamento e ha assicurato che non impugnerà la decisione della commissione ...