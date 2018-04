Madonna di Pompei ' fa muovere' il rosario | miracolo o ambo secco?

Blastingnews

(Di lunedì 16 aprile 2018) Una coroncina delche cade dalla mano, se si tratta della mano dellae se quellaè una statua che sovrasta la Basilica di #, può assumere un significato decisamente meno banale di ciò che la circostanza suggerisce. Ciascuno, mosso dalla propria sensibilita', ci vede un po’ ciò che vuole: alcuni trovano che debba essere interpretato come un segno mistico, cogliendovi la necessita' di formulare ferventi preghiere perché si plachino le rappresaglie dovute per esempio alla crisi in #Siria; altri, dimostrando un'inclinazione ben più venale, vi scorgono un simbolo dal significato meno profondo e più profano, una situazione a cui associare immediatamente dei numeri da giocare al Lotto. Uno ‘spettacolare’ invito alla preghiera Misticismo o meno, l’evento ha attirato una folla di fedeli, che si sono precipitati ad osservare il suggestivo fenomeno, ...