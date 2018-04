Macron | ' La Francia non può accogliere tutta la miseria del mondo'

Siria - attacco di Usa - Regno Unito e Francia. Trump - May e Macron : “Intervento contro armi chimiche”. Putin : “Atto di aggressione”. Rohani : “Porterà distruzione in Medio Oriente” : Stati Uniti d’America, Regno Unito e Francia hanno attaccato la Siria nella notte. Un’operazione unica durata poco più di un’ora, partita intorno alle 3 della notte italiana. Gli obiettivi, ha spiegato il presidente americano Donald Trump in un discorso alla nazione, sono associati al potenziale di armi chimiche del dittatore Siriano Bashar al Assad. L’attacco è stato ordinato a una settimana dal presunto attacco chimico alla città Siriana ...

Siria - Macron : “Prove su uso di armi chimiche”/ Francia appoggia Trump - Italia “non parteciperà agli scontri” : Siria, Macron: “Assad ha usato armi chimiche”. Ma Trump aspetta e Merkel frena: “Raid? Germania non partecipa”. Possibile guerra internazionale? Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 19:40:00 GMT)

Francia - studenti contro Macron : università occupate e arresti in piazza : Non bastavano gli scioperi a ripetizione dei ferrovieri della Sncf o dei piloti di Air France e la guerriglia tra agenti ed occupanti no-global a Notre-Dame-des-Landes. Nella maledetta primavera della Francia che sancisce la fine dello stato di grazia di Emmanuel Macron cresce la protesta di professori e studenti in lotta per l’«accesso allo studio...

Francia-Arabia Saudita : incontro presidente Macron erede al trono saudita - Parigi rafforza cooperazione con Riad : "Pieno sostegno alla sicurezza dell'Arabia saudita, condanna dell'attività balistica proveniente gli Houti, volontà di trovare una soluzione politica al conflitto e grande esigenza umanitaria nei ...

FRANCIA - Macron CORTEGGIA I CATTOLICI/ 'Non rinunciate alla Repubblica' : tornano potere spirituale e temporale : FRANCIA, MACRON CORTEGGIA i CATTOLICI: il presidente parla agli ecclesiastici francese e li invita a partecipare alla vita politica attiva. tornano po

Francia - di nuovo scioperi dei treni contro la riforma Macron : Quarto giorno di protesta contro la riforma delle ferrovie, in Francia. treni a singhiozzo mentre il testo della riforma approda in Assemblea Nazionale

Francia - pupazzo Macron impiccato : ANSA, - PARIGI, 8 APR - Shock in Francia per un pupazzo con le sembianze del presidente Emmanuel Macron impiccato e bruciato durante una delle tante manifestazioni di queste ore contro la politica di riforme del governo. E' successo a Nantes, dove il manichino-Macron è stato appeso e dato alle fiamme durante un corteo di qualche migliaio di persone. Alcuni deputati hanno accusato i ...

Francia : shock a Nantes - pupazzo-Macron impiccato e bruciato :

Francia : secondo giorno scioperi - per Macron è braccio di ferro :

Francia - sciopero dei ferrovieri contro la riforma di Macron : trasporti paralizzati e scontri durante la manifestazione : In mattinata lo stop ai treni e le lunghe file di persone sulle banchine, nel pomeriggio gli scontri nel centro di Parigi. La riforma dei trasporti voluta dal governo di Emmanuel Macron paralizza la Francia. E se il ministro Elisabeth Borne assicura che l’esecutivo “terrà duro”, il segretario generale del sindacato francese Cgt afferma che “i ferrovieri non devono vergognarsi di bloccare l’intero Paese”. Uno ...