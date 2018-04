Macron | Ho convinto gli Usa a restare Trump | Falso | ce ne andremo

Macron : convinto Trump a restare in Siria. Casa Bianca smentisce : Washington smentisce Emmanuel Macron , dopo che il presidente francese ha detto di aver convinto Donald Trump a non ritirare le forze Usa dalla Siria e di restare anzi nel paese "nel lungo termine".

Siria - Macron : “Abbiamo convinto Usa a restare”. Casa Bianca lo smentisce : “No - rientro nostri militari al più presto” : Dalla Francia Emmanuel Macron spiega la preparazione dell’operazione in Siria , dove nella notte tra venerdì e sabato Parigi, Londra e Washington hanno risposto con un attacco missilistico al presunto uso di armi chimiche da parte del regime lo scorso 7 aprile a Douma. Ma dalla Casa Bianca il presidente francese, che ha rilasciato le sue dichiarazioni in un’intervista a Bfmtv, viene smentito. “La missione degli Stati Uniti non è ...

