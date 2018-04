“Ma che fine ha fatto Raffaele Pisu?” Fu un volto storico di Striscia la notizia | poi di

“Ma è davvero lei?’’. Alessandra Celentano da giovane. Dal passato salta fuori il video che mostra l’inedita (e irriconoscibile) maestra di danza di Amici di Maria De Filippi : Ci persone che invecchiando perdono il fascino e altre che, invece, invecchiando migliorano. Alessandra Celentano rientra nella seconda categoria. Ballerina e coreografa, è nata a Milano il 17 novembre del 1966 ed è nipote di Adriano Celentano, uno dei più celebri cantanti italiani. La maestra di ballo è alta 1 metro e 75 centimetri e sfoggia un’ottima forma nei suoi 68 chilogrammi di peso. Deve la sua popolarità ad ‘’Amici di Maria De ...

Paola Di Benedetto : “Matteo Gentili al Grande Fratello? Spero che…” : Matteo Gentili al Grande Fratello 15? Paola Di Benedetto si sbilancia Paola Di Benedetto ha rilasciato un’intervista al settimanale Spy in cui ha parlato dell’eventuale partecipazione di Matteo Gentili al Grande Fratello. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin non si è di certo risparmiata una frecciata contro il suo ex fidanzato, ricordando tutte le ospitate che il bel calciatore ha fatto sia a Pomeriggio 5 che a Domenica Live: ...

“Peccato…”. Tristezza infinita a L’Eredità. Il concorrente si porta a casa un bel “Malloppo” ma - davanti a tutti - rivela “quella” cosa che lo amareggia molto. Carlo Conti non sa come consolarlo : Lo spettacolo Continua. Lo spettacolo de L’Eredità, intendiamo. Perché il programma va avanti nonostante il conduttore “originale” – Fabrizio Frizzi – sia venuto a mancare. Fabrizio Frizzi è morto a Roma, il 26 marzo 2018 per un’emorragia cerebrale. Il conduttore, come si è venuto a sapere solo dopo la sua morte, aveva dei tumori inoperabili e sapeva che sarebbe morto a breve. Ovviamente, però, aveva tenuto tutto per sé e non aveva detto ...

Le diagnosticano una gastrite - Michela muore in due giorni : “Malore sconosciuto” : Aperta un’inchiesta sulla fine della 48enne padovana Michela Ravazzolo: tre medici indagati per omicidio colposo. Il sospetto di un infarto.Continua a leggere

Governo - Rosato (Pd) vs Travaglio : “Stiamo all’opposizione - perché alternativi al M5S”. “Ma non a Forza Italia” : Botta e risposta serrato a Dimartedì (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il deputato Pd, Ettore Rosato. Il vicepresidente della Camera dei Deputati ribadisce che il Pd è alternativo al M5S. “Intanto scopriamo che siete alternativi a M5S e alla Lega, ma non a Forza Italia” – osserva Travaglio – “Avete fatto una legge elettorale, che era notoriamente fatta apposta per consentire al Pd e a ...

Terremoto Macerata - a Muccia si teme per le poche case ancora agibili. “Mai smesso di avere paura” : La scossa di Terremoto di magnitudo 4.7 avvenuta alle 5:11 con epicentro a 2 km da Muccia (Macerata) “ha fatto crollare il piccolo campanile della Chiesa del ‘600 Santa Maria di Varano” (leggi l’articolo). Lo riferisce il sindaco Mario Baroni. Ora sono in corso accertamenti, spiega il primo cittadino, per verificare se vi siano ulteriori danni sulle poche case rimaste agibili in paese: su 920 abitanti, 550 sono sistemati ...

“Ma come è possibile?”. Allarme rosso su WhatsApp. Ecco la nuova funzione che espone gli utenti a errori (e figuracce) imperdonabili : Una volte erano i bigliettini o le tracce di rossetto. Oggi per evitare figuracce imbarazzanti e potenzialmente disastrose la cosa più importante è tenere d’occhio il telefonino, sempre pronto a regalare pericolosissime gaffe alla prima distrazione. Soprattutto attraverso WhatsApp, l’ormai popolarissima app di messaggistica alla quale tutti accediamo regolarmente nel corso delle nostre giornate. Un piccolo aiuto ai troppo ...

Italo Bocchino - lite con Giletti e la Santanchè/ Video - Non è L'Arena : “Massimo - hai la bava alla bocca!” : Italo Bocchino, lite con Massimo Giletti e Daniela Santanché a Non è L'Arena: Video. “Ti è caduto un vaso in testa?”, sbotta la pitonessa contro l'ex parlamentare. (Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 16:30:00 GMT)

TIM/ Cdp e il “Male minore” che toglie la rete agli stranieri : La Cassa depositi e prestiti entrerà in Telecom Italia: una manovra che è stata contestata dai liberisti, ma che ha invece una funzione importante, spiega SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 09:21:00 GMT)TELECOM/ L'ingresso di Cdp e "l'anomalia" di Generali e Unicredit, di P. AnnoniTELECOM ITALIA/ Cdp, la scelta bipartisan dietro l'acquisto del 5%, di Zaccheo

Di Francesco : “Match col Barca ci insegna che dobbiamo crescere ancora” : “Il post Barcellona? Il primo giorno non è stato facile, eravamo dispiaciuti per il risultato, non meritavamo quel passivo ma dobbiamo guardare avanti e, alle porte c’è una gara importante come quella contro la Fiorentina. Abbiamo qualche problemino con alcuni giocatori, dobbiamo preparare tutte le gare al meglio. Stiamo crescendo come mentalità ma non basta”. E’ il pensiero del tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ...

Anche Google starebbe lavorando a uno smart display “Made by Google” : Sembra che, confermando alcuni rumor circolati mesi prima del CES 2018, Google stia ancora lavorando a una propria interpretazione dello smart display, la categoria di prodotti che dovrebbe affiancare gli speaker intelligenti. L'articolo Anche Google starebbe lavorando a uno smart display “Made by Google” proviene da TuttoAndroid.

“Crescita a ogni costo?” Zuckerberg : “Mai creduto che fine giustifichi mezzi” : “Crescita a ogni costo?” Zuckerberg: “Mai creduto che fine giustifichi mezzi” Una nota interna pubblicata da Buzzfeed rivela le parole del manager Bosworth Continua a leggere

“Mamma - mi fa male l’orecchio”. 9 anni di lamentele e misteri per una bambina sempre più disperata. Poi - all’improvviso - la scoperta (assurda) dietro quel fastidio che continuava a perseguitarla : Una vera e propria tortura quella che una bambina è stata costretta a subire per la bellezza di nove anni, per la precisione da quando ne aveva due, lamentando un continuo fastidio all’orecchio che però i medici puntualmente non riusciva ad alleviare. La causa del problema? Soltanto del cerume che si era accumulato, secondo gli specialisti che l’avevano di volta in volta visitata e rispedita a casa, incapaci di spiegarsi il ...

“Ma che faccia hai?”. Un volto che sconvolge tutti. Ha la pelle ricoperta di nei e i suoi tratti somatici la fanno somigliare a una gatta. Chi la guarda sbarra gli occhi : ma ecco lei cosa fa… : Il suo è un volto particolarissimo, sembra quasi una gatta. Dei tratti somatici che rimangono impressi e una pelle così imperfetta da essere splendente. Oggi le ‘regole’ della bellezza si sono trasformate. I canoni (maledetti) che ci volevano esageratamente magre, alte impeccabili hanno lasciato il posto a un’espressione estetica che va al di là dello sguardo. Portatori di questo ‘messaggio di pace’ per le donne di tutto il mondo sono, ...