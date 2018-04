M5s Terni | è ufficiale | Thomas De Luca candidato sindaco - Le priorità

M5s - Di Maio e il piano per il governo : alla Lega di Salvini Economia e Interni : Due i dicasteri chiave, in particolare, che potrebbero vedere alla guida personalità «concordate» ma indicate di fatto dalla Lega: si tratta di Economia e Interno. E ovviamente la squadra di governo ...

GOVERNO M5s LEGA? DI MAIO-SALVINI - NODO PREMIERSHIP/ Il leader del Carroccio : “Non siamo subalterni a nessuno” : GOVERNO M5S LEGA? NODO PREMIERSHIP Di MAIO-SALVINI. Il leader del Carroccio: “Non siamo subalterni a nessuno”. Il grillino punzecchia il Pd: “Si sottrae al dialogo”. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 22:40:00 GMT)

M5s : malumori interni su lista governo - dubbi su tecnici e zero condivisione : Persino il nome di Di Maio alla presidenza della Camera uscì così, dalla graticola in diretta streaming. Ora siamo tenuti all'oscuro di tutto, roba da non credere...". Ma non sono solo le 'bocche ...

Il M5s presenta i candidati esterni nei collegi uninominali Video : In questo periodo il Movimento 5 Stelle [Video] ha appena presentato i suoi candidati esterni all’interno dei collegi uninominali. Nel complesso, tra questi spiccano diverse personalita' di grande rilievo nazionale come per esempio imprenditori di successo, accademici e addirittura un ammiraglio. L’obiettivo principale è naturalmente quello di sbaragliare la concorrenza costituita dal Partito Democratico e dalla Coalizione di Centrodestra. ...