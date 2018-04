M5S in pressing sul Pd

Consultazioni. Salvini - basta liti FI-M5S o si torna al voto. Pressing Mattarella ai partiti : Oggi secondo giorno del secondo giro di consultazioni al Quirinale, stavolta con i vertici istituzionali: prima il presidente emerito Napolitano, poi i presidenti di Camera e Senato, Casellati e Fico. Le battute non concordate di Berlusconi alla fine dei colloqui di ieri, contro i Cinquestelle, hanno acuito le tensioni e allontanato una soluzione

Salvini in pressing : «Di Maio? Deve trovare 90 voti». Scontro M5S-Pd sulle vicepresidenze : Il segretario della Lega al Senato attacca il capo pentastellato. «Io al Colle vado da solo. Così ha scelto il centrodestra, per la prima volta va bene così». Intanto i dem temono il cambio di rotta dei Cinquestelle: «Evidentemente le poltrone piacciono»

Di Maio in pressing per il governo : M5S guarda al Pd per stanare la Lega : Di Maio insiste per avere l'incarico e arrivare a palazzo Chigi ma senza i voti di FI. Salvini non esclude di riceverlo per se stesso, anche se alla fine potrebbe rinunciare a palazzo Chigi...

Ue in pressing sul Pd : 'Appoggi il governo M5S' : pressing dall'Europa sul Pd affinché appoggi un governo M5S. Alla vigilia della direzione Dem, qualcosa si muove a Bruxelles per agevolare la strada di Luigi Di Maio verso palazzo Chigi. E soprattutto ...

Supervertice dello stato maggiore M5S. Con Di Maio anche Casaleggio : no a governi di unità nazionale - pressing sulla direzione Pd : Luigi Di Maio riunisce il suo nuovo gruppo parlamentare. Oltre trecento eletti, più di due terzi si affacceranno per la prima volta nel Palazzo. È l'ennesimo discorso della vittoria, che riceve una standing ovation prontamente rilanciata da tutti i profili social del Movimento 5 stelle. Chiede fiducia ("Fidatevi di me"), rivendicando per sé tutte le decisioni strategiche, a partire dalla nomina dei capigruppo Giulia Grillo e ...

Luigi Di Maio - il pressing e i toni del leader del M5S irritano il Quirinale : C'è irritazione al Quirinale per il pressing di Luigi Di Maio e per i toni sempre più alti usati dal Movimento 5 stelle. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si mantiene paziente e al di ...