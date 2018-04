L' uomo che porta la pubblicità sui vostri profili Facebook

Omicidio stradale - arrestato l'uomo che ha investito l'imprenditore Antonio Stragaprete : Omicidio stradale. È questa l'accusa mossa al sessantenne che, alla guida di un'Audi, ha investito fatalmente il centuaro Antonio Stragaprete, 57enne imprenditore campobassano, titolare della Califel. ...

Entra nel ristorante e in cucina trova un uomo che lo minaccia con un coltello : Paura per un dipendente che una volta Entrato nel locale per aprirlo ha trovato un uomo in cucina che lo ha minacciato con un lungo coltello , Foto Simone Lanari,

'Ci mancherai - Francesco'. Folla in Duomo ad Arezzo per l'addio al 17enne : 'C'è un silenzio in classe, Francesco. Il tuo banco è vuoto. E noi ventiquattro della IVa S non abbiamo più parole. Guardiamo fuori dalla finestra, come a volte facevi tu'. E' un dolore indicibile ...

World Press Photo 2018/ Lo scatto dell'uomo in fiamme di Ronaldo Schemidt vince : ecco le altre foto premiate : World Press Photo 2018: con uno scatto di un "ragazzo in fiamme", il fotografo venezuelano Ronaldo Schemidt ha vinto la 61esima edizione del contest internazionaledi fotogiornalismo(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 21:40:00 GMT)

“L’ ha ammazzata!”. Poi gira l’arma verso se stesso. Una tragedia assurda che ha per protagonista un uomo di 73 anni e la figlia disabile. Il motivo alla base : un vergogna per il Paese : Un uomo di 73 anni ha ucciso la figlia disabile con una pistola e poi si è sparato alla testa e ora versa in gravissime condizioni all’ospedale di Cesena. E’ accaduto questa mattina in un’abitazione di Mendola, nel Forlivese, dove sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Meldola e il personale del 118. Una tragedia assurda che pare affondi le sue radici nelle difficoltà economiche della famiglia. Si chiamava ...

L'uomo che sussurrava al gorilla : la recensione di Rampage - Furia animale - Best Movie : L'unico paletto tra loro e la fine del mondo è Davis " coadiuvato dalla genetista Kate Caldwell , la Naomie Harris di Moonlight , e dall'agente Harvey Russel , il Jeffrey Dean Morgan volto noto della ...

Neve firma “L’uomo in movimento” - un murales per Michelin sul tema del viaggio : Il primo uomo è nato nomade. Nomade e artista, perché ha lasciato testimonianza dei suoi spostamenti nelle incisioni rupestri, sorta di rudimentale diario di viaggio preistorico. Da allora, il viaggio e l’uomo continuano ad...

PROBABILI FORMAZIONI / Manchester City Liverpool : Sané - l'uomo del destino. Quote - novità live : PROBABILI FORMAZIONI Manchester City liverpool: le Quote e le ultime novità live sui due schieramenti. Problemi a centrocampo per Jurgen Klopp, Guardiola ha di fatto tutti a disposizione(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 16:49:00 GMT)

Cosa è successo all’uomo che ha mangiato il peperoncino più piccante del mondo : Negli Stati Uniti un uomo che ha avuto il coraggio di mangiare un “Carolina reaper”, il peperoncino più piccante del mondo, è finito in ospedale con una sindrome “da rombo di tuono”, con forti emicranie e costrizione delle arterie del cervello.Continua a leggere

Chi è Olivier Faure - l'uomo che vuole ridare grandezza ai socialisti francesi : 'La Repubblica Macronista è un regime politico dove il presidente si limita a dirigere sotto la protezione di una start-up di consiglieri', aggiunge Faure mutuando il linguaggio dell'economia che ...

“Sta partorendo!”. Niente ambulanza : che succede in casa. All’ottavo mese di gravidanza - improvvisamente avverte le contrazioni. Il marito chiama subito i soccorsi ma non c’è tempo. Quello che fa l’uomo è pazzesco : Dopo quanto accaduto di certo nessuno potrà dire che Quello è proprio suo figlio. Sì, perché quanto accaduto vicino Pavia ha davvero dell’incredibile, e del magico se vogliamo. La moglie ha iniziato ad accusare improvvisamente le contrazioni con un mese d’anticipo rispetto alla data presunta del parto. E così, di fronte alla situazione che improvvisamente si è venuta a creare, per un uomo residente a Gropello Cairoli, piccolo ...

La donna deve dormire più dell’uomo : spiegato il perchè : Due le spiegazioni che portano a dire che le donne devono dormire più ore rispetto agli uomini. Per prima cosa, secondo secondo un gruppo di ricercatori della Duke university nella Carolina del Nord, il cervello femminile ha più bisogno di recuperare energie proprio per la famosa attitudine allo svolgere più attività contemporaneamente. Per contrastare la stanchezza da multitasking quindi devo dormire più ore, altrimenti la mancanza di sonno ...

“Perché l’ho fatto”. uomo-elfo - la verità. Luis Padron parla della sua trasformazione sconvolgente (costata un patrimonio e non ancora ultimata) a Barbara D’Urso. Pubblico senza parole dopo la sua storia : dopo il Ken e la Barbie umani, ecco che il salotto di Barbara D’Urso ospita un altro personaggio sui generis che ha fatto scelte estetiche al limite dell’incredibile: il cosiddetto uomo elfo. Ha 25 anni e da Buenos Aires, dopo essere intervenuto di recente nel corso della trasmissione britannica This Morning, per la prima volta è arrivato in Italia e ha raggiunto lo studio di Domenica Live per raccontare a Carmelita e al ...