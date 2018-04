Lunedi 16 Aprile sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - lunedì 16 aprile 2018. Su La7 «Atlantide : Trump – Putin sfida globale» : Vladimir Putin e Donald Trump Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – Il Campo del Vasaio – Replica Fiction di Alberto Sironi del 2011, con Luca Zingaretti, Peppino Mazzotta, Cesare Bocci, Angelo Russo. Prodotta in Italia. Trama: Montalbano indaga su un omicidio che sembra richiamare antichi rituali mafiosi, e allo stesso tempo deve risolvere un grosso problema al suo commissariato. L’amico Mimì Augello è intrattabile, spesso ...

Caduta Libera da lunedì 23 aprile su Canale5 : il promo (video) : promo di #CadutaLibera da lunedì 23 aprile 2018 su Canale 5.⭕ Pillola #VeryNormalTRASH ⭕ pic.twitter.com/Vft6KuVOIM — LALLERO (@SeeLallero) 15 aprile 2018 Tempo di cambiamenti a Canale 5 che da domani avrà un nuovo volto, per il rush finale della stagione 2017/18 fra un Grande Fratello che riapre i battenti e The Wall che torna per una seconda serie in prima serata per 4 domeniche, fra 8 giorni sarà la volta di Caduta Libera, lo ...

Le previsioni meteo per domani - lunedì 16 aprile : Dove pioverà e dove no, che poi è l'unica cosa che interessa davvero The post Le previsioni meteo per domani, lunedì 16 aprile appeared first on Il Post.

Il tema dell’innalzamento delle pensioni è prioritario : se ne parlerà lunedì 16 aprile a Ginosa : Taranto – Dall’aumento delle pensioni minime all’abbattimento delle liste d’attesa nella sanità regionale: le battaglie dell’ANP CIA, l’Associazione Nazionale Pensionati

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di sabato 14 e lunedì 16 aprile 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 14 e lunedì 16 aprile 2018: A Los Manantiales c’è aria di festa: Camila rivela ad Alfonso ed a Emilia di essere incinta. Beatriz si rallegra per la bella novità e si scusa con Camila per i suoi comportamenti… Beatriz è ancora triste per la relazione di Marcela e Matias; Aquilino tenta di consolarla ma i due vengono visti da Adela, che confida a Gracia che non apprezza per niente gli ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 16 aprile 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di lunedì 16 aprile 2018: Precipitano le cose ai Cantieri: la situazione dell’azienda è sempre più compromessa… Dopo tutto quello che è accaduto, il destino di Marina (Nina Soldano) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) è sempre più legato alla scelta che farà Sandro (Alessio Chiodini)… Il malessere che Anita Falco (Ludovica Bizzaglia) si porta dentro potrebbe portarla ad una scelta ...

Lunedì 16 aprile a Radio Italia è il Cremonini Day! : ... sarà il Cremonini Day ! Cesare sarà in onda con noi per tutta la giornata , intervenendo in esclusiva in diverse fasce: potrete seguirlo in diretta, sia in Radio sia in tv , anche in streaming sul ...

Il Segreto - confronto tra Hernando e Nicolas : anticipazioni trame da lunedì 16 a venerdì 20 aprile : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da lunedì 16 aprile a venerdì 20 aprile alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: La fuga di Julieta Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di nota della ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di sabato 14 e lunedì 16 aprile 2018 : anticipazioni puntata 438 di Una VITA di sabato 14 e lunedì 16 aprile 2018: Mauro tenta di convincere Teresa a dargli il modo di trovare una spiegazione, ma lei non vuol saperne e lo caccia via. Nonostante i consigli di Rosina vadano in tutt’altra direzione, Arturo minaccia di chiudere Elvira in convento se lei non cambierà atteggiamento. Il colonnello Valverde decide anche di chiedere a Rosina di avere una relazione ufficiale: la donna ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di sabato 14 e lunedì 16 aprile 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 14 e lunedì 16 aprile 2018: Ridge (Thorsten Kaye) comunica alla famiglia che Eric (John McCook) e Quinn (Rena Sofer) sono di nuovo una coppia… La Spectra dovrebbe in teoria festeggiare il grande successo ottenuto a Montecarlo, in realtà si trova nel panico perché Thomas (Pierson Fodè) è a New York per stare accanto a Caroline (Linsey Godfrey), che crede in fin di vita, e non può disegnare la ...

Un Posto al sole - anticipazioni puntate settimana da lunedì 16 a venerdì 20 aprile 2018 : Sta per iniziare una nuova settimana di Un Posto al sole, la soap made in Italy, la cui location è tra le bellezze italiane. Le anticipazioni sulle puntate che verranno trasmesse da lunedì 16 a venerdì 20 aprile 2018 parlano di Anita che, in seguito al suo malore, potrebbe arrivare ad una conclusione affrettata. Che succederebbe in questo caso a Vittorio ed a coloro che le vogliono bene o le stanno intorno? anticipazioni Un Posto al sole: una ...

Cambia il bumper Mediaset. Da lunedì 16 aprile nuovi loghi per canale 5 e TG5 : Grande novità per quanto riguarda canale 5 e il restyling grafico: il logo della rete ammiraglia del Biscione e del TG5 presto subiranno un ritocchino “estetico” che sarà “operativo” da lunedì 16 aprile. Mediaset, nuovo logo TG5 Ad anticipare l’operazione di rinnovo grafico, è stata la stessa Mediaset, che recentemente ha mandato online il nuovo logo del telegiornale diretto da Clemente Mimum. La nuova grafica è apparsa nell’app del Notiziario ...

Beautiful Anticipazioni : da lunedì 9 a sabato 14 aprile 2018 : Scopriamo le trame della soap americana di Canale cinque per la seconda settimana del mese di aprile.

Le convocate per il secondo appuntamento con #ragazzeintiro - lunedì 16 aprile a Verona : Lo staff di coach Marco Crespi, oltre a Giovanni Lucchesi, comprende Matteo Panichi , preparatore fisico, , Dimitri Lauwers , allenatore del tiro, , Cristiana Conti , psicologa dello Sport, e la ...