Luigi Di Maio | il retroscena | quei segnali al Pd? Ecco il suo vero piano

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : frecciata tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio (16 aprile 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: frecciata tra Salvini e Di Maio. Papa Francesco sulla crisi siriana. Distrugge 10 macchine e scappa lasciando l'amico in coma. (16 aprile 2018).(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 02:16:00 GMT)

Luigi Di Maio - lo schema dei grillini per il nuovo governo : alla Lega concede due ministeri chiave : Tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio le distanze non sembrano accorciarsi con il passare dei giorni, anzi a sentire le rispettive dichiarazioni, non mancano motivi per far scoppiare nuovi scontri e ...

Alessandro Di Battista insulta Silvio Berlusconi - ma è il suo migliore alleato : così faranno fuori Luigi Di Maio : 'In nessun paese al mondo avrebbe ancora potere!', 'è un condannato!', 'è incandidabile!', 'è ineleggibile!'.

Alla base M5s non piacciono i 'discorsi da democristiano' di Luigi Di Maio : La base M5s contro Luigi Di Maio e i suoi "discorsi da democristiano". La polemica monta sul web dopo le dichiarazioni del leader 5 Stelle a proposito della crisi in Siria dopo gli attacchi di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia. Di Maio, ieri mattina, ha espresso preoccupazione e si è augurato che "l'attacco di oggi resti un'azione limitata e circoscritta e non rappresenti invece l'inizio di una nuova ...

Giorgia Meloni sbertuccia Luigi Di Maio al Vinitaly : 'Magari dopo qualche bicchiere...' : Il Vinitaly a Verona è il centro della politica italiana. Già, perché in questa domenica i leader impegnati a cercare la quadra per il prossimo governo sono tutti là: Matteo Salvini , Luigi Di Maio e anche Giorgia Meloni . Ed è proprio la ...

Matteo Salvini non ci ripensa : "Non incontro Luigi Di Maio al Vinitaly" : "Non c'è nessun incontro con Di Maio". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini nel corso della sua visita al Vinitaly. Salvini ha annunciato che resterà alla fiera di Verona fino alle 18, ovvero "fino alla chiusura dei cancelli".Salvini è arrivato poco dopo le 10.30, assediato da telecamere e giornalisti. E ha avvertito: "oggi non c'è spazio per la politica". Quindi il leader della Lega si è avviato al ...

Luigi Di Maio - rivolta nel M5s per la sua presa di posizione sulla Siria : 'Roba da democristiano - ora basta' : L'attacco congiunto di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna in Siria complica maledettamente i piani di Luigi Di Maio . Già, perché il leader grillino dopo l'offensiva è stato costretto a smentire se ...

Matteo Renzi - Augusto Minzolini : la frase sull'infarto di Luigi Di Maio. Se Roberto Fico avesse l'incarico... : A fare il punto sull'intricata situazione politica ci pensa Augusto Minzolini . Lo fa su Il Giornale sotto allo pseudonimo Yoda. Si parla della formazione del prossimo governo. E Minzo spiega le carte che Sergio Mattarella potrebbe giocarsi, ...

Matteo Salvini - il retroscena : Luigi Di Maio rifiuta l'incontro. E con Silvio Berlusconi... : L' accordo con il Movimento 5 stelle sembra sempre più lontano . Matteo Salvini ha ormai seri dubbi che una intesa possa essere trovata dopo che gli uomini di Luigi Di Maio hanno declinato l'invito ...

Stupore e irritazione nel quartier generale di Luigi Di Maio per le parole di Alessandro Di Battista : Se la situazione direzione governo non si fosse già abbastanza incartata ieri, ecco che nel tardo pomeriggio si materializza Alessando Di Battista. A Perugia, al Festival del giornalismo. E tira una bordata pazzesca. "Matteo Salvini sembrava Dudù, Berlusconi parlava e lui muoveva la bocca". E ancora: "Spero che abbia il coraggio di staccarsi. Ma forse non può farlo. Forse ci sono cose che non sappiamo. SI parla di ...

Veto su Berlusconi - rivolta dei grillini contro Luigi Di Maio : 'Hai fallito' : 'Spartizioni di poltrone', 'protagonismo', 'troppe telefonate con Matteo Salvini '. Insomma siamo al 'fallimento della linea di Luigi Di Maio '. Il Movimento 5 stelle è spaccato sul suo candidato ...

Alessandra Mussolini disintegra Luigi Di Maio : 'Occhio - che ti arriva la iella. Ti ricordi Gianfranco Fini?' : Una scatenata Alessandra Mussolini è intervenuta ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l'emittente dell'Università degli Studi ...

Cdp Banca per gli investimenti? Il libro dei sogni di Luigi Di Maio Perché il piano 5S non sta in piedi : Luigi Di Maio, in campagna elettorale in Molise, sogna una Cassa depositi e prestiti (Cdp) che si trasformi, o faccia nascere al suo interno, in una Banca d’investimenti pubblici. Sulla carta potrebbe essere lo strumento per finanziare infrastrutture strategiche e garantire l’accesso al credito a condizioni agevolate a Pmi, agricoltori e famiglie, ma vi sono molti rischi e limiti di cui l’esponente M5S non sembra tener conto: ...

Luigi Di Maio dopo le consultazioni al Quirinale : 'No a governissimo - non resta che voto' : 'Non capisco'. 'Non capiamo'. Luigi Di Maio, nel corso della sua dichiarazione al termine del secondo incontro di consultazioni col presidente Mattarella, ha usato questa frase una mezza dozzina di ...