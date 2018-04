L' oroscopo di Simon and The Stars dal 16 aprile al 22 aprile 2018 | Luna Nuova in

L'oroscopo di Simon and The Stars (dal 9 aprile al 15 aprile 2018). “Ultimo Quarto di Luna in Capricorno” : ARIETEC'è una parola chiave che in questo periodo caratterizza al meglio il tuo ambito lavorativo. La parola è: "responsabilità". Può voler dire tutto e niente, me ne rendo conto. Ma "responsabilità" è una parola grande perché esprime coraggio, capacità di assumere una posizione una posizione "adulta" su una determinata situazione di lavoro, valutandone i possibili effetti. E' un periodo in ...

L'oroscopo di Simon and The Stars (dal 26 marzo al 1 aprile 2018) : "Luna Piena in Bilancia". : ARIETEBenvenuta primavera, la tua stagione, fase dei nuovi inizi per eccellenza. Per molti nati del segno arriva il momento di lanciare un'attività o un progetto, di prendere servizio in un nuovo ruolo, sede o mansione. Dopo lunghi preparativi, entriamo finalmente nel vivo di questo 2018 così importante per la tua crescita professionale. Con Marte in quadratura, chi sta attuando un cambiamento, potrebbe aver bisogno di una fase di ...

L'oroscopo di Simon and The Stars (dal 19 al 25 marzo). Primo Quarto di Luna in Cancro : ARIETESe in questo periodo dovessi dare un "premio al merito" in ambito professionale, indubbiamente questo lo assegnerei al segno dell'Ariete. Devo dire che - zitto zitto - ti stai facendo spazio in un mondo, quello del lavoro, che non sempre ha saputo riconoscerti per ciò che realmente vali. Finalmente i recenti transiti hanno riacceso un po' di speranze, sia a livello di occasioni che di nuove situazioni che abilmente ti sei saputo ...

Venere entra in Ariete - segno di coraggio e intraprendenza. Ecco l'oroscopo segno per segno di Simon and the stars : Ciao a tutti! Come state? Da qualche giorno, Venere, pianeta dell'amore e dell'armonia, è entrata in Ariete (dove resterà fino a fine mese) iniziando così un nuovo "giro intorno allo Zodiaco". L'Ariete è segno di coraggio e intraprendenza. E' l'Archetipo dell'Innocente, che si butta a capofitto nelle nuove cose senza stare troppo lì a rimuginare sulle conseguenze e soprattutto senza lasciarsi condizionare dalla ...

L'oroscopo di Simon and The Stars (dal 5 all'11 marzo). Ultimo quarto in Sagittario : ARIETECaro Ariete, diamo il benvenuto a Venere e Mercurio nel tuo segno che, da questa settimana, incoraggeranno e consolideranno diverse iniziative di lavoro. Non a caso c'è chi, dopo aver concluso un progetto/esperienza di lavoro, si sta preparando ora a ripartire con un nuovo impegno. Oppure chi, dopo aver lavorato sodo ad un progetto, ora si appresta a presentarlo ad un referente, ad una commissione. Insomma, siamo nel mezzo di un ...

L'oroscopo di Simon and The Stars ( dal 26 febbraio al 4 marzo 2018) : Luna Piena in Vergine : ARIETEQuesta settimana a cavallo tra febbraio e marzo si nutre della stessa impaziente attesa dei centometristi prima del "via". Nella sfera del lavoro, infatti, c'è la forte sensazione che si stia per giocare una gara importante. Ma in fondo, neanche poi così tanto "sensazione", visto che questo periodo è il frutto di alcune iniziative, incontri, richieste presentate in azienda nelle scorse settimane (se non addirittura ...

L'oroscopo settimanale di Simon and the Stars (dal 19 al 25 febbraio) : ARIETEColloqui, incontri, sogni e speranze: il lavoro in questo periodo si esprime in potenza perché, come dicevo la scorsa settimana, ci sono novità e cambiamenti che hanno bisogno di tempo per essere realizzati. Senza attendere troppo, però, qualcosa di interessante potrebbe arrivare già dal prossimo mese quando Venere, Mercurio e il Sole entreranno nel tuo segno. Non bisogna dunque entrare in limbo di pessimismo e ...