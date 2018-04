Lorenzo | ' Marquez-Rossi? Si poteva evitare tutto con sanzioni più severe'

MotoGP - Jorge Lorenzo : “Duello Marquez-Rossi? Non mi interessa. Vincere con Ducati è un’ossessione - ci riuscirò” : Jorge Lorenzo ha presentato la sua biografia “Lo que aprendì hasta los 30” (“Quello che ho capito in questi 30 anni”). Lo spagnolo ha così potuto raccontare la sua carriera sportiva e anche le tante esperienza fuori dai circuiti. Qualche giornalista ha provato a chiedergli se ha paura quando guida insieme a Marc Marquez come ha dichiarato Valentino Rossi ma Jorge ha replicato: “Sono venuto soltanto per parlare del ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Marc Marquez il migliore anche sul bagnato. Dovizioso e Lorenzo in Q1 : Cambiano le condizioni meteo ma non il risultato finale. Sempre Marc Marquez davanti a tutti nelle prove libere 3 del GP d’Argentina 2018, secondo round del Mondiale di MotoGP. Il Cabronçito è stato il più veloce anche in questa sessione, su pista umida, in sella alla Honda, ottenendo negli ultimi minuti il miglior tempo di 1’48″896. L’ennesima dimostrazione del feeling dell’iberico con il tracciato di Termas de Rio ...

MotoGp - Argentina : Marquez domina le libere - scintille tra i ducatisti Dovizioso e Lorenzo : TERMAS DE RIO HONDO - Disastro Ducati al termine della prima giornata di prove del gp di Argentina: Dovizioso chiude lontanissimo, ultimo di 24 piloti, a 3 secondi e mezzo dal migliore , Marquez, . ...

MotoGp Argentina - Lorenzo : «Io e Marquez facciamo la differenza» : Il maiorchino prima della gara in Argentina in un'intervista a Sky Sport ha voluto mettere le cose in chiaro: ' Tutti hanno problemi, tutto il mondo ne ha. Quello che conta più di tutto è la ...

MotoGP - Gp Argentina : Lorenzo - 'Io e Marquez sopra a tutti' : MotoGP Argentina 2018 Jorge Lorenzo in un'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del suo adattamento alla Ducati e ha sottolineato come pochi piloti, lui e Marc Marquez possano fare la differenza. 'Dobbiamo perseverare, l'obiettivo è più vicino di quello che ...

MotoGP 2018 - GP Argentina - Jorge Lorenzo a Sky Sport : 'Io e Marquez i migliori' : Mentalità vincente Le difficoltà di inizio stagione non preoccupano Lorenzo: "Tutti hanno problemi, tutto il mondo ne ha. Quello che conta più di tutto è la mentalità con cui si affrontano". "La moto ...

Andrea Dovizioso - MotoGp : 'I rivali per il mondiale Marquez - Rossi - Zarco e Pedrosa'. Ma non cita Lorenzo : Una gara strepitosa per Andrea Dovizioso che inaugura il Motomondiale 2018 con una vittoria in volata su Marquez costretto a chiudere in seconda posizione il circuito del Qatar . Sia il pilota che la ...

Moto2 - GP Qatar 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Alex Marquez in vetta - Lorenzo Baldasarri (2°) lo marca stretto - bene Luca Marini (5°) : E’ Alex Marquez il più veloce delle prove libere 3 del GP di Qatar 2018 a Losail, prima prova del Mondiale di Moto2. Lo spagnolo dell’EG 0,0 Marc VDS ha ottenuto il crono di 2’01″198 duellando sul filo dei centesimi con il nostro Lorenzo Baldassarri e riuscendo nell’ultimo tentativo a conquistare la vetta della graduatoria. Alle spalle dell’iberico, fratello di Marc Marquez, Baldassarri, per l’appunto, ...

MotoGP - Mondiale 2018 : i favoriti per il titolo. Marc Marquez in pole-position - Andrea Dovizioso ci crede. In lizza anche Valentino Rossi - Vinales e Lorenzo : Scatta il Mondiale MotoGP 2018 e lo fa, non a sorpresa, con un grande favorito: il campione in carica Marc Marquez. C’è poco da girarci attorno, lo spagnolo sarà, ancora una volta, il “Pericolo pubblico numero uno”. Non lo diciamo solamente perchè è fresco del suo quarto titolo iridato in cinque anni, e già di per sè questo è un dato impressionante, ma anche, e soprattutto, perchè il suo rapporto con la nuova Honda è iniziato ...