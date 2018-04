LOREDANA LECCISO “Al Bano deve capire che in me non ha una nemica

LOREDANA LECCISO : 'Romina ha passato ogni limite - Al Bano non mi ha capita' Video : Oggi pomeriggio a Domenica Live, #Barbara D'Urso ha di nuovo avuto la possibilita' d'intervistare Loredana Lecciso [Video], ormai ex compagna di #al Bano carrisi. L'ex soubrette, dopo aver scritto un duro post su Instagram, ha deciso di recarsi da Lady Cologno per svelare la verita' sulla fine del suo rapporto sentimentale con Maestro pugliese. Dopo un ricco filmato che ha racchiuso tutti i momenti di tensione tra i due protagonisti, la ...

LOREDANA LECCISO a Domenica Live : "Romina è come una sorella per Al Bano? Un po' invadente - avrebbe dovuto arginarla" : Loredana Lecciso ha scelto Domenica Live per raccontare la verità dietro la fine della sua storia d'amore con Al Bano. La showgirl -ad eccezione dell'intervento telefonico a Storie Italiane- non aveva mai rilasciato dichiarazioni in pubblico e ha scelto di rompere il silenzio nel programma di Barbara d'Urso."In realtà avevo accettato questo tuo invito da tempo, per parlare d'altro. Dovevo esibirmi, avrei dovuto danzare" ha ammesso Loredana, ...

