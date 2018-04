Lopez | “salvezza ancora da conquistare”

calcioweb.eu

: #Lopez: «Il discorso salvezza non è chiuso. L’#Inter? Ci aspetta una gara difficile, ma…» - ILOVEPACALCIO : #Lopez: «Il discorso salvezza non è chiuso. L’#Inter? Ci aspetta una gara difficile, ma…» - 90minutoRai : Vigilia di #InterCagliari #Lopez: «Non è vero che non abbiamo niente da perdere, ogni partita vale 3 punti e il dis… - CalcioNews24 : Lopez rilancia: «Contro l’Inter per fare punti. Salvezza? Non è ancora fatta» -

(Di lunedì 16 aprile 2018) “Dobbiamo dare continuità ai risultati: sabato abbiamo colto una vittoria fondamentale, è vero, però se pensassimo di essere già al sicuro commetteremmo un grosso errore”. Il successo contro l’Udinese non deve fermare la corsa del Cagliari impegnato domani a San Siro contro l’Inter nell’anticipo della 33esima giornata, a tenere alta la tensione nella squadra rossoblù è il tecnico Diego. “Abbiamo cinque punti di vantaggio, dobbiamo conservare equilibrio nell’analizzare la situazione: il discorso salvezza non èchiuso, dobbiamo raggiungere l’obiettivo attraverso buone prestazioni e risultati -spiega l’allenatore degli isolani nella conferenza stampa della vigilia-. Non è vero che non abbiamo nulla da perdere: ci sono sempre in palio 3 punti. Mancano poche partite alla fine del campionato, dobbiamo cercare di fare ...