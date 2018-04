Lombardia | oltre 18mila voting machine consegnate alle scuole

Vaccini - "in Lombardia oltre 25mila studenti non in regola" : i dati arrivati in Regione : Solo 1.965 scuole su 10.729 hanno inviato gli elenchi all'Ats. L'assessore al Welfare sui rischi per chi non ha portato la documentazione richiesta entro il 10...

Vaccini - Lombardia : oltre 25mila non hanno presentato la documentazione richiesta : “Secondo gli elenchi forniti alle nostre Ats da 1.965 su 10.729 strutture scolastiche della Lombardia – tra asili nido, scuole materne, elementari, primarie e secondarie – sono complessivamente 25.599” i bambini e ragazzi fino a 16 anni “che non hanno presentato la documentazione richiesta alla data del 10 marzo in virtù della legge sull’obbligo vaccinale“: lo rende noto l’assessore al Welfare ...

Paura in Lombardia - due aerei militari oltre il muro del suono | : L’allarme è scattato alle 11.30, quando un volo Air France è finito brevemente fuori rotta: «È stato tremendo, tremavano anche i muri, abbiamo avuto Paura»

Pasqua fuoriporta : in Lombardia - Veneto e Piemonte oltre il 60% delle prenotazioni di ristoranti in agriturismo : “Pasqua con chi vuoi” recita un noto detto sulle abitudini degli italiani durante le festività e, secondo l’ultima analisi di “agriturismo” sulla sua sezione ristoranti , sempre più persone scelgono di consumare il pranzo Pasquale in un locale immerso nella natura e all’insegna del cibo genuino, soprattutto nelle regioni del Nord. Tra Lombardia, Veneto e Piemonte si concentra infatti più del 63% delle prenotazioni di pranzi per i ...

Sapori di Lombardia: gita in Oltrepò con gusto Nella città di Broni tre weekend dedicati alla scoperta dei prodotti tradizionali tra cene e pranzi a tema, incontri con i produttori e showcooking.