Lo sfogo della Lecciso in tv | Romina una sorella? È invadente

“Lo voglio - mi manca troppo”. Francesca Cipriani crolla all’Isola dei Famosi : proprio sul più bello - l’amaro e accorato sfogo della bombastica bionda che spiazza gli altri naufraghi : Conto alla rovescia quasi scaduto per la fine dell’edizione dell’Isola dei Famosi più travagliata che ci sia, quella che ha visto scoppiare una serie infinita di scandali ma che, nonostante qualche abbandono forzato, malori di sorta e il solito implacabile televoto, è riuscita anche quest’anno a portare un manipolo di coraggiosi naufraghi fino all’ultimo atto del reality show. Alessia Marcuzzi potrà a breve tirare ...

Lo sfogo della Dalla Chiesa : "Non ho più ruolo per stare male per Fabrizio" : Rita Dalla Chiesa torna a parlare di Fabrizio Frizzi. L'ex moglie del conduttore in un'intervista al settimanale Chi spiega il suo dolore e torna sulle polemiche che l'hanno vista protagonista negli ...

Lo sfogo della Dalla Chiesa : "Non più ho ruolo per stare male per Fabrizio" : Rita Dalla Chiesa torna a parlare di Fabrizio Frizzi. L'ex moglie del conduttore in un'intervista al settimanale Chi spiega il suo dolore e torna sulle polemiche che l'hanno vista protagonista negli ...

“Ho letto : sono nauseata”. Lo sfogo della Santarelli. Da mesi Elena combatte per la vita del figlio e i suoi nervi sono al limite. Quello che ha dovuto leggere l’ha sconvolta : “Adesso smettetela!” : La malattia di Nadia Toffa ha fatto preoccupare i tantissimi fan delle Iene. L’amata conduttrice, come sappiamo, ha avuto momenti molto difficili, ma poi aveva detto che tutto era tornato più o meno alla normalità, ma che il percorso di guarigione era ancora in corso. E infatti, la conduttrice domenica 8 aprile ha disertato lo show. A comunicare la sua assenza sono stati i suoi colleghi Nicola Savino, Giulio Golia e Andrea Agresti. Nadia ...

Chiara Ferragni e Fedez genitori social - lo sfogo della blogger : “La gente parla per dare aria alla bocca” : Chiara Ferragni e Fedez genitori social, la polemica contro la coppia non si placa. Sono tanti gli utenti sui social network che continuano ad accusare i due neo genitori di essere troppo invasivi con il piccolo Leone e di violare continuamente la sua privacy. Già alcuni giorni fa, Fedez aveva condiviso naturalmente via Instagram uno sfogo contro chi nelle ultime settimane accusa i due genitori di abusare dei propri canali social: infatti, ...

Fedez e Chiara Ferragni genitori troppo social? Lo sfogo del rapper : “Condividiamo il momento più bello della nostra vita” : Fedez e Chiara Ferragni genitori troppo social? Si è scatenata nelle ultime ore una polemica (l'ennesima) che ha come protagonista il rapper e la nota influencer, neo genitori del piccolo Leone. Fedez e Chiara Ferragni sono stati accusati di essere genitori troppo "social", ovvero di condividere un eccessivo numero di fotografie e post su Instagram e Facebook relativi al figlio Leone, nato a Los Angeles due settimane fa. Sin dai primi ...

Detenuto muore in carcere a Salerno - lo sfogo della figlia : 'Vogliamo la verità' : Approfondimenti Detenuto muore nel carcere di Salerno: aperta un'inchiesta 1 aprile 2018 E' uno sfogo amaro quello di Imma Bruno , la figlia di Aniello Bruno , il Detenuto morto, nella notte della ...

Porta ovetti di Pasqua sulla tomba della figlia - ma rubano tutto : lo sfogo di mamma Pietrina : Ladri senza cuore e senza pietà. Una madre aveva Porta gli ovetti di Pasqua sulla tomba della figlia, ma sono stati rubati: il suo sfogo su Facebook è commovente. Ieri Pietrina Paladino, la...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e Tina : cambio di ruolo in tv? Lo sfogo della Cipollari (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Gemma Galgani da dama diventa opinionista? Tina Cipollari si sfoga: "Mi darebbe fastidio. No grazie, Maria io esco!!"(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 07:05:00 GMT)

“Ti prendi questo”. Ballando con le stelle. L’incredibile gesto di Gessica Notaro all’ex : lo sfogo davanti alle telecamere della concorrente sfregiata con l’acido : Ha fatto il suo debutto il televisione e per lei è stato un vero e proprio successo. Gessica Notaro ha conquistato il cuore dei telespettatori di ”Ballando con le stelle”, il programma del sabato sera condotto da Milly Carlucci, e da quando è salita sul palco insieme al suo maestro, Stefano Oradei, è arrivata la vera rivincita. Una rivincita nei confronti di Edson Tavares, il capoverdiano suo ex fidanzato che il 10 gennaio del ...

Tennis - sfogo della Navratilova contro la BBC : ''Io pagata meno di McEnroe'' : LONDRA - Entrambi hanno commentato per la Bbc l'ultima edizione del torneo di Wimbledon, ma John McEnroe è stato pagato circa dieci volte più di Martina Navratilova: una differenza di compenso che non ...

Gemma Galgani/ Uomini e Donne : lo sfogo della dama e i nuovi corteggiatori (Trono Over) : Gemma Galgani torna ad essere la protagonista del trono over di Uomini e Donne: tra nuovi corteggiatori e un possibile futuro da opinionista, sono tante le novità per la dama.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 12:10:00 GMT)

Rimborsopoli M5S - valanga di insulti online : lo sfogo della 'iena' - Vvox : Noi alle Iene non facciamo cronaca ma sveliamo le cose che ancora non si conoscono. Detto ciò, cari amici, se volete continuare ad offendermi fatelo senza remore . Scrivete pure le vostre contumelie ...

'I 5 stelle pregano che io muoia' : Lo scioccante sfogo della Iena : Noi alle Iene non facciamo cronaca ma sveliamo le cose che ancora non si conoscono. Detto ciò, cari amici conclude se volete continuare ad offendermi fatelo senza remore . Scrivete pure le vostre ...