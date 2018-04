L’Italia spezzata. Politica - tasse - stipendi - occupazione - sanità : viaggio in un paese diviso in due : Da qualche anno in Italia è tornato a crescere l’antico dualismo Nord-Sud, certificato nelle elezioni del 4 marzo 2018 dalla doppia vittoria elettorale di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Dalla Politica alle retribuzioni, dal lavoro alla giustizia, dai tempi di pagamento della Pa alla sanità: viaggio multimediale nelL’Italia divisa in due...