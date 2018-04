L’Italia non sa valorizzare i talenti e sono fuggita E alla Chamber Orchestra of

Siria - stiamo andando verso la Terza guerra mondiale e L’Italia non fa nulla : Sul piano del diritto internazionale – che in una comunità composta da nazioni civili dovrebbe essere decisivo – non vi sono giustificazioni di sorta per l’attacco armato contro la Siria portato avanti la notte scorsa da Stati Uniti, Francia e Regno Unito. Si è trattato di un’aggressione, cioè di quello che il pubblico ministero statunitense al processo di Norimberga contro i criminali nazisti ebbe a definire il peggiore ...

Architetto a Parigi. “Emigrato come i miei nonni. Lo stipendio? Più del doppio rispetto alL’Italia” : Non è difficile sentir parlare italiano mentre si passeggia tra i boulevard di Parigi. Spesso sono turisti con gli smartphone a mezz’aria, pronti a catturare momenti e monumenti, ma spesso sono giovani italiani in cerca di migliori opportunità di lavoro. Questi italiens sono diversi dai ritals del secondo dopoguerra, gli operai che emigravano in cerca di fortuna. I nuovi emigrati sono preparati, formati, specializzati. Tra loro c’è ...

Appoggio politico e non militare : la richiesta americana alL’Italia : «Stiamo lavorando con i nostri alleati e partner nel mondo, per raccogliere informazioni e discutere le possibili risposte al più recente attacco con le armi chimiche». Sono le parole con cui un portavoce del dipartimento di Stato ha replicato ufficialmente ad una domanda diretta della Stampa, riguardo le consultazioni con l’Italia sulla Siria, e l...

Macron : «La Siria ha usato armi chimiche Abbiamo le prove» Sarà davvero guerra? Gentiloni : «L’Italia non partecipa ai raid» : Il presidente francese: «Vogliamo togliere a Damasco la possibilità di usarle». Trump: «Mai detto quando attaccheremo». Merkel: «La Germania non parteciperà ad azioni militari»

Juventus beffata - L’Italia si spacca. Perché non tutte le rimonte sono uguali? : La rimonta è uguale per tutti. Se ci fosse un tribunale del calcio, addetto ad analizzare vittorie e sconfitte di ogni squadra, forse sarebbe davvero così. Ma siccome lo sport è un concentrato di emozioni che non sempre incontra la razionalità, può capitare che lo stesso Paese che il martedì sera esulta tutto insieme per celebrare un successo storico, il giorno dopo si spacchi in due di fronte alla stessa identica impresa, realizzata però da ...

L’avvocato della Corte Ue : “L’Italia deve recuperare l’Ici non pagato dalla chiesa” : L’avvocato della Corte Ue: “L’Italia deve recuperare l’Ici non pagato dalla chiesa” Secondo l’avvocato generale della Corte Ue lo Stato italiano deve recuperare i contributi non versati dalla chiesa per l’Ici, l’imposta comunale sugli immobili. Il parere dell’avvocato generale fa emergere come l’esenzione applicata dal 2006 al 2011 sia considerabile un aiuto di stato illegale […]

L’avvocato della Corte Ue : “L’Italia deve recuperare l’Ici non pagato dalla chiesa” : Secondo l'avvocato generale della Corte Ue lo Stato italiano deve recuperare i contributi non versati dalla chiesa per l'Ici, l'imposta comunale sugli immobili. Il parere dell'avvocato generale fa emergere come l'esenzione applicata dal 2006 al 2011 sia considerabile un aiuto di stato illegale e come tale deve essere rimborsato.Continua a leggere

L’avvocato generale della Corte Ue : “L’Italia deve recuperare l’Ici non versata dalla Chiesa” : Nessuna scusa, gli aiuti di Stato concessi dall’Italia agli enti non commerciali ecclesiastici sotto forma di esenzione Ici vanno recuperati. L’avvocato generale della Corte Ue, Melchior Wathelet, striglia le autorità nazionali e ancor più le istituzioni comunitarie, che hanno riconosciuto la natura illegale delle agevolazioni tricolori senza chied...

Canottaggio - Memorial d’Aloja 2018 : i 97 convocati delL’Italia. Ancora non ufficiali le formazioni degli equipaggi : Saranno 97 gli azzurri in gara al Memoria d’Aloja di Canottaggio: il DT Francesco Cattaneo ha diramato le convocazioni pur non svelando le formazioni che comporranno i vari equipaggi. Tale annuncio, infatti, verrà dato domani, in sede di presentazione della manifestazione alla stampa. Di seguito l’elenco completo degli italiani al via. SENIOR MASCHILE E FEMMINILE: Andrea Panizza (AS Moto Guzzi), Ilaria Broggini, Veronica Calabrese ...

Bunga bunga - escort - doppia morale : così Verdi il “tricolore” da quasi 200 anni spiega L’Italia agli italiani (che non sempre hanno capito) : Le corna che fanno male più al nome che al cuore. Le cene eleganti e i cortigiani vili, adoranti intorno al governante, che peraltro se ne frega di governare. Le escort mantenute e poi allontanate dai parenti del consumatore finale. Il cazzeggio fine a se stesso del vitellone fino a un’età ormai stramatura. Le donne, poi, trattate come soprammobili: da usare e gettare, da possedere non solo nel senso carnale ma anche come proprietà ...

Non chiamateli bamboccioni - i millennial salveranno L’Italia : C’è un settore sociale che ha sofferto più di ogni altro gli effetti della crisi economica cominciata nel 2008: i giovani della generazione millennial. I nati tra il 1980 e il 2000 sono parte della generazione più istruita e preparata della storia italiana; una generazione che ha girato il mondo, ha studiato le lingue straniere, ed è esperta nell’utilizzo delle tecnologie informatiche, sempre più necessarie in una società digitale. Ma si tratta ...

Karate - Premier League Rabat 2018 : L’Italia non brilla nella prima giornata - nessun azzurro in lotta per il podio : Si è aperta oggi a Rabat (Marocco) la quarta tappa stagionale della Premier League di Karate. Questa prima giornata di gare non ha regalato particolari gioie all’Italia, visto che nessuno degli azzurri impegnati sarà in lotta per il podio. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Partiamo dal kata femminile, dove Sara Battaglia si ferma ai piedi del podio. L’atleta delle Fiamme Oro è riuscita a superare brillantemente ...

L’Italia non si separa dal contante : corsa fino al 2030 per imitare l’Europa : L’Italia non è un Paese cashless. Tradotto: amiamo ancora (troppo, davvero troppo) il contante. Lo racconta il Cashless Society Index 2018, lo strumento di monitoraggio messo a punto da The European House Ambrosetti in grado di fotografare lo sviluppo della cashless society, cioè delle soluzioni di pagamento che non siano il contante, in 28 Paesi del Vecchio continente. Lo fa sulla base di 16 parametri raccolti in due ambiti: fattori abilitanti ...

La pasta non fa ingrassare… e L’Italia esulta! : Ultimamente per i carboidrati è guerra aperta: evitati da chi soffre di intolleranze, da chi è allergico al glutine e da chi vuole perdere peso velocemente. Tante verità, a cui però andrebbe sottratta la pasta almeno per quanto riguarda l’idea sbagliata della dieta senza questo alimento. Infatti, a differenza della maggior parte dei carboidrati “raffinati”, che sono rapidamente assorbiti nel flusso sanguigno, questo alimento ...