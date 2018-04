L’Italia fa ancor più grande LOFAR | la più estesa rete per osservazioni radioastronomiche

Canottaggio - Memorial d’Aloja 2018 : i 97 convocati delL’Italia. Ancora non ufficiali le formazioni degli equipaggi : Saranno 97 gli azzurri in gara al Memoria d’Aloja di Canottaggio: il DT Francesco Cattaneo ha diramato le convocazioni pur non svelando le formazioni che comporranno i vari equipaggi. Tale annuncio, infatti, verrà dato domani, in sede di presentazione della manifestazione alla stampa. Di seguito l’elenco completo degli italiani al via. SENIOR MASCHILE E FEMMINILE: Andrea Panizza (AS Moto Guzzi), Ilaria Broggini, Veronica Calabrese ...

Ginnastica artistica - L’Italia femminile può davvero sognare le medaglie a Tokyo 2020? Tra giovani rampanti e veterane ancora preziose : L’Italia ha vinto soltanto una medaglia alle Olimpiadi per quanto riguarda la Ginnastica artistica femminile. Bisogna risalire ad Amsterdam 1928, all’argento conquistato da Carla Marangoni (recentemente scomparsa) e compagne: la Polvere di Magnesio era agli albori per il gentil sesso, il tasso tecnico e la concorrenza erano decisamente minori rispetto a quelli attuali. Sono passati 90 anni dall’impresa delle ragazze di Pavia, ...

Pallamano - Qualificazioni Europei femminili 2018 : L’Italia si arrende 20-17 contro la Slovacchia - azzurre ancora a zero punti : Seconda sconfitta in tre giorni per la Nazionale italiana di Pallamano femminile, che a Sala cade 20-17 per mano di una non irresistibile Slovacchia, nella quarta giornata del gruppo 2 di qualificazione agli Europei 2018, al termine di una partita dalle due facce, dove ad un buon primo tempo si contrappone una seconda parte sottotono. Avvio di gara in favore delle padrone di casa, che ottengono il doppio vantaggio sul 2-0 e sul 5-3, venendo però ...

Air Europa presenta la nuova rotta Venezia-Madrid : Spagna - America e Caraibi ancora più vicine alL’Italia : Air Europa presenta ufficialmente il volo da Venezia Marco Polo e inizia il countdown che si concluderà domenica 25 marzo con l’inaugurazione del nuovo operativo. Un traguardo importante, celebrato questa mattina da una conferenza stampa presso l’hub veneziano che ha visto coinvolti il vettore iberico e SAVE, società che dal 1987 gestisce l’Aeroporto di Venezia. Dopo aver aggiunto una frequenza in più da Roma Fiumicino e, a breve, anche da ...

Sci di fondo. L’Italia è ancora quasi solo Federico Pellegrino ma qualcosa si muove tra i giovani : Si chiude la stagione olimpica dello sci di fondo con una sola grande certezza in casa Italia: Federico Pellegrino è un campione di classe cristallina e si inserisce fra i grandissimi all time dello sci nordico azzurro. L’argento olimpico nella sprint a tecnica classica vale tantissimo, quasi un oro alle spalle di un fuoriclasse assoluto come Klaebo e suggella una carriera fantastica come quella del valdostano (che aveva già in bacheca un oro e ...

Ranking Uefa - L’Italia allunga ancora sulla Germania : Spagna in testa : Nonostante la sola vittoria nelle tre partite disputate in settimana, l'Italia allunga sulla Germania nel Ranking Uefa. L'articolo Ranking Uefa, l’Italia allunga ancora sulla Germania: Spagna in testa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Travaglio sul palco di Scanzi per ‘Renzusconi’. “Sapremo se L’Italia crede ancora ai pifferai - giovani o rincoglioniti che siano” : Notte prima delle elezioni. “Per i risultati ufficiali ci vorranno giorni: neanche nello Zimbabwe ci vuole così tanto”. Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, commenta così a margine dello spettacolo di Andrea Scanzi, “Renzusconi“, in scena ieri sera al Teatro Italia di Roma. In che Italia ci sveglieremo domani, dopo le elezioni di oggi? “Ci sveglieremo in un’Italia che ci dirà a che livello è il suo ...

Maltempo - allerta Protezione civile : ancora neve in arrivo sulL’Italia - emergenza al Nord : Maltempo, allerta Protezione civile: ancora neve in arrivo sull’Italia, emergenza al Nord Nuova allerta diramato: su tutto il Nord attese intense nevicate anche in pianura che dureranno almeno fino alla giornata di venerdì. neve anche sulle regioni centrali, soprattutto su altitudini più elevate Continua a leggere L'articolo Maltempo, allerta Protezione civile: ancora neve in arrivo sull’Italia, emergenza al Nord sembra essere il ...

“Ancora neve - ancora disagi”. Big Snow - quando arriva e le conseguenze . Meteo - la nuova perturbazione sta per mettere a dura prova L’Italia. Le previsioni : Ci siamo, mentre salutiamo con un addio (e il mi più rivederci) a Burian, sta arrivando Big Snow. Una perturbazione atlantica interagirà con l’aria fredda. Avremo ancora neve da Torino a Milano, Genova, fino a Padova, Venezia, Bologna, Trieste, Rimini, Firenze. Da oggi – spiegano gli esperti del sito ilMeteo.it – una perturbazione atlantica raggiungerà il nostro Paese, andando ad interagire con l’aria fredda ...

Maltempo - L’Italia ancora nella morsa del gelo : disagi da Nord a Sud. Scuole chiuse dalla Puglia all’Emilia Meteo : Nevicate in tutta la Penisola, dalla Costa Smeralda a Rimini. A Milano morto nella notte un clochard. Centinaia di Scuole chiuse nelle Marche, Umbria, Puglia, Abruzzo, Lazio, Campania ed Emilia. Il Meteo non rassicura: ancora temperature polari ovunque

Sei Nazioni : L’Italia sogna per mezz’ora ma la Francia è ancora lontana : Sei Nazioni: l’Italia sogna per mezz’ora ma la Francia è ancora lontana Nell’abbraccio dei transalpini al Velodrome di Marsiglia gli azzurri crollano nel finale Continua a leggere L'articolo Sei Nazioni: l’Italia sogna per mezz’ora ma la Francia è ancora lontana sembra essere il primo su NewsGo.

Calcio - i possibili convocati delL’Italia per le amichevoli con Inghilterra e Argentina. Di Biagio pensa ancora a Buffon e De Rossi : Gigi Di Biagio è il CT ad interim della Nazionale Italiana in attesa che si trovi il grande nome pronto a guidarci fuori dalla crisi in cui siamo finiti a causa della mancata qualificazione ai Mondiali 2018. L’ex centrocampista avrà il compito di sedere sulla panchina durante le amichevoli che giocheremo contro Argentina e Inghilterra a fine marzo. Quali saranno i suoi convocati? Quali saranno i nomi nuovi che verranno coinvolti e da cui ...