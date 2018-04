L’Isola dei Famosi – Tredicesima e ultima puntata del 16 aprile 2018 – LA FINALE

Chi sarà il vincitore delL’Isola dei Famosi 2018? La finale nell’aria Expo tra sorprese ed eliminati : Chi sarà il vincitore dell'Isola dei Famosi 2018? Inizia il momento dei pronostici e delle previsioni in arrivo della finale di questa edizione che andrà in onda proprio domani, 16 aprile. Alessia Marcuzzi chiuderà il cerchio fatto di polemiche, successi e risate, tornando al timone del reality show di Canale 5 che si aprirà con l'ultimo eliminato del programma dopo la chiusura del televoto che vede Francesca Cipriani e Jonathan. Quest'ultimo ...

L’Isola dei Famosi 2018 : anticipazioni finale - nominati e ultime news : Isola dei Famosi, anticipazioni finale di lunedì 16 aprile 2018: chi vince? Chi vince? E’ questa la domanda che i telespettatori de L’Isola dei Famosi 2018 si fanno a poche ore dalla finale. L’ultima puntata del reality show di Canale5 andrà in onda domani, lunedì 16 aprile, in diretta ed in prima serata, dalle ore […] L'articolo L’Isola dei Famosi 2018: anticipazioni finale, nominati e ultime news proviene da ...

Elena Morali - che pianto a Verissimo! L’ex naufraga delL’Isola dei Famosi è stata ospite del programma per la prima volta. Non è riuscita a trattenere le lacrime - Silvia Toffanin costretta a fermare l’intervista per consolarla : Eccola, finalmente (verrebbe da dire), Elena Morali! ospite a ‘Verissimo’ non è riuscita a trattenere le lacrime durante l’intervista di Silvia Toffanin. Cos’è che ha fatto crollare L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi? Elena Morali si è commossa mentre ricordava la nonna, scomparsa di recente. La donna è morta il 31 dicembre, poche settimane prima dell’ingresso della fidanzata di Scintilla nel reality show di ...

Canna gate - parla un’ex naufraga : alL’Isola dei Famosi nessun veto sull’argomento : Canna gate: ai naufraghi dell’Isola dei Famosi è stato imposto il veto sull’argomento? La risposta di un’ex naufraga Il Canna gate è stato forse uno degli episodi più travagliati e discussi di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Sull’argomento tanto si è detto e scritto e tutti, non solo i diretti interessati, hanno avuto modo e […] L'articolo Canna gate, parla un’ex naufraga: all’Isola dei ...

“Povera Mia…”. Alessia Marcuzzi commossa per la figlia. Durante l’intervista a ‘Verissimo’ la “condottiera” delL’Isola dei famosi non ha trattenuto le lacrime - Quel fatto lì l’ha proprio toccata nel profondo : Alessia Marcuzzi, regina dell’Isola dei famosi e destinataria di complimenti e critiche, è tornata a Verissimo per fare un bilancio dell’ultima edizione del suo reality. Impossibile non parlare del canna-gate, che è la questione che ha tenuto banco più di tutte quest’anno. e la presentatrice si è commossa Durante l’intervista con Silvia Toffanin. La Marcuzzi non ha apprezzato gli attacchi gratuiti nei suoi confronti, che poco ...

Elena Morali piange a Verissimo dopo L’Isola dei Famosi : Perché Elena Morali ha pianto a Verissimo? Per la nonna morta poco prima dell’Isola dei Famosi Per la prima volta ospite di Verissimo, Elena Morali non è riuscita a trattenere le lacrime nel salotto di Silvia Toffanin. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si è commossa mentre ricordava la nonna, scomparsa di recente. La donna è […] L'articolo Elena Morali piange a Verissimo dopo l’Isola dei Famosi proviene da Gossip ...

Michael Terlizzi : età - altezza - peso e vita privata. Tutto quello che c’è da sapere sul figlio di Franco delL’Isola dei Famosi : Si chiama Michael Terlizzi, è il figlio di Franco, l’ex pugile pugliese che nel gennaio del 2018 è volato in Honduras per partecipare all’Isola dei Famosi. L’avventura del papà nel reality show condotto da Alessia Marcuzzi si è conclusa, ma presto Michael entrerà nella casa del Grande Fratello Nip, la versione degli ‘sconosciuti’ che, però, quest’anno vede come protagonisti personaggi legati al mondo dello spettacolo. Terlizzi ...

Mara Venier sbotta prima della Finale delL’Isola dei Famosi : “Vaff…” : L’Isola: Mara Venier perde le staffe con alcuni utenti sui social Mara Venier è tornata ad inveire sui social, esattamente tre giorni prima della Finale dell’Isola dei Famosi. Questa volta a far arrabbiare la bionda opinionista sono state alcune accuse che gli utenti su Instagram hanno scritto nei commenti sotto la foto in cui appariva insieme a Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari. Nello scatto Mara sorrideva mentre abbracciava ...

La finale delL’Isola dei famosi si avvicina : Bianca Atzei e gli altri naufraghi mangiano spaghetti e tornano in Italia : Ultime immagini dall'Honduras, i naufraghi toccano le acque che gli hanno tenuto compagnia per l'ultima volta in attesa della finale dell'Isola dei famosi in onda proprio lunedì 16 aprile. Bianca Atzei e gli altri naufraghi si preparano a tornare in Italia dopo quasi tre mesi passati lontani da casa e il loro primo pensiero è dedicato ai propri familiari che presto potranno riabbracciare. Amaurys Perez ha passato le sue ultime ore in acqua, a ...

“Via anche le mutande”. Francesca Cipriani infiamma L’Isola dei Famosi : la scatenata bionda si toglie tutto per un bagno a luci rosse - spogliando anche altri naufraghi. Mediaset censura ma ecco il video integrale : L’Isola dei Famosi è ormai prossima alla sua naturale conclusione, con le attenzioni del pubblico che per una volta sono concentrate più sul gioco in sé che sulla galassia di polemiche e insinuazioni che hanno accompagnato il reality fin dalla genesi dell’edizione 2018. In attesa di conoscere il nome del vincitore, i naufraghi si godono così gli ultimi giorni in riva al mare dell’Honduras, divisi tra la voglia di tornare ...

Raz Degan torna ad attaccare L’Isola dei Famosi 2018 : L’Isola dei Famosi attaccata di nuovo da Raz Degan Non c’è pace per L’Isola dei Famosi. La prossima settimana ci sarà la finale che incoronerà il vincitore assoluto dell’edizione 2018, un’edizione per nulla fortunata nonostante i buoni ascolti raccolti nel corso delle puntate. Prima il canna-gate che ha visto coinvolti Eva Henger, Francesco Monte e molti altri naufraghi; poi il corna-gate (smentito) che ha visto ...

“Lo voglio - mi manca troppo”. Francesca Cipriani crolla alL’Isola dei Famosi : proprio sul più bello - l’amaro e accorato sfogo della bombastica bionda che spiazza gli altri naufraghi : Conto alla rovescia quasi scaduto per la fine dell’edizione dell’Isola dei Famosi più travagliata che ci sia, quella che ha visto scoppiare una serie infinita di scandali ma che, nonostante qualche abbandono forzato, malori di sorta e il solito implacabile televoto, è riuscita anche quest’anno a portare un manipolo di coraggiosi naufraghi fino all’ultimo atto del reality show. Alessia Marcuzzi potrà a breve tirare ...

“Chissà come hai fatto…”. Veleno contro Bianca Atzei : la cantante - finalista de L’Isola dei Famosi - al centro di accuse pesantissime. A parlare uno che il reality lo conosce molto bene : Sempre più in alto la tensione in vista della finalissima de L’Isola dei Famosi, quella che sancirà il vincitore dell’edizione 2018, forse la più travagliata di sempre. Aperta dal “canna-gate” con successivo addio di Francesco Monte, la trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi è infatti proseguita a colpi di accuse, insinuazioni, liti, polemiche, ritiri e chi più ne ha più ne metta. Gli ultimi giorni prima ...