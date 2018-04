L' Isola dei Famosi 2018 | Bianca Atzei spietata calcolatrice secondo Filippo Nardi

blogo

: Le influencer del #Twitter oggi a me e ad @AlessandroRaggi hanno dato una lezione sulla gestione dei disturbi alime… - ElisaDospina : Le influencer del #Twitter oggi a me e ad @AlessandroRaggi hanno dato una lezione sulla gestione dei disturbi alime… - trash_italiano : Caro Jonathan, io eviterei di scomodare Anna Frank per l'#Isola dei Famosi eh. - vladiluxuria : Uno dei misteri che appassionerà scienziati e ricercatori in futuro: come ha fatto Bianca a diventare finalista all'#isola? ?? -

(Di lunedì 16 aprile 2018), finalsita dell'ultimadei, è al centro delle polemiche a poche ore dalla diretta. I suoi ex compagni d'avventura, da più parti, l'accusano di aver attuato una vera e propria strategia 'diabolica' per arrivare fino in fondo come confessato, per esempio, da, al settimanale Nuovo, in edicola qualche giorno fa:è una: appare vulnerabile, fa la vittima. Forse ha manipolato molte persone lì. Ma non posso nemmeno negare che Amaurys Perez sia aggressivo... E quando s'arrabbia, anche Franco Terlizzi esagera. L'ex naufrago, ospite di Mattino 5, ha rivelato di esersi sentito usato dalla giovane cantautrice, con cui ha condiviso un tratto di strada a stretto contatto tanto da far pensare all'esistenza di un flirt: Si è rilevata un po’ una stratega, forse più di qualsiasi altra persona lì dentro. Ha questo modo di ammaliare le ...