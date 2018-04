Lippi | 70 anni festeggiati a Dubai | presenti Pelé e tanti altri ex campioni

Ospiti Amici Serale 2018 - seconda puntata/ Francesco Totti - Ghali e Gianni Morandi da Maria De FiLippi : Amici Serale 2018, Ospiti di Maria De Filippi per la seconda puntata: da Francesco Totti al rapper Ghali e l'evergreen Gianni Morandi, tutte le anticipazioni.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 15:52:00 GMT)

Marcello Lippi - a 70 anni non ha smesso di inseguire… i sogni : Marcello Lippi, a 70 anni non ha smesso di inseguire… i sogni Marcello Lippi, a 70 anni non ha smesso di inseguire… i sogni Continua a leggere

Gli auguri della Juve per i 70 anni di Lippi : 'Meraviglioso condottiero della Nazionale azzurra protagonista della cavalcata trionfale di Germania 2006! Buon 70° compleanno al commissario tecnico Campione del Mondo Marcello Lippi' si legge sull'...

Buon compleanno Marcello Lippi : i 70 anni di un italiano vero : Cosa non ha fatto in questi 70 anni Marcello Lippi. A Viareggio, da bambino, consegnava bomboloni ai bar per conto della pasticceria del papà. L'elettricista, per un anno. Il pittore, sì: era portato ...

Marcello Lippi compie 70 anni - storia di un vincente di natura : Quando Marcello Lippi arrivò sulla panchina della Juventus, non aveva mai vinto nulla. Sì, veniva da due buone stagioni divise tra Atalanta e Napoli, ma di titoli, nei primi 9 anni della sua carriera, ne aveva conquistati zero. La Juve, dal canto suo, non vinceva uno scudetto da otto anni, e nemmeno Trapattoni, lo stesso della Inter dei record di fine anni 80, era riuscito a guarirla. Affidarsi a un allenatore proveniente dalla provincia, a ...

Lippi : i 70 anni del c.t. campione del mondo : È l'uomo dei ritorni, Marcello Lippi da Viareggio, che il 12 aprile compie 70 primavere. Dicono che non si dovrebbe tornare nei luoghi dove si è stati felici. E lui è stato felice, eccome. Prima alla Juventus, dove ha vinto tre campionati, due "panchine d'oro" e una Champions league, la seconda e la più bella per la Signora. Poi in Nazionale, dove si è laureato campione del mondo nel 2006 e gli è stato ...

Maria De FiLippi 25 anni dopo Via Fauro : "Per due anni non ho dormito. Mai più in auto con Costanzo" : "Non avevo capito cosa fosse successo. Pensavo fosse scoppiata una caldaia. Mio padre mi fece promettere che non sarei più salita sulla stessa auto di Maurizio (Costanzo, ndr). Gliel'ho promesso. E non l'ho più fatto" A Che Tempo Che Fa Maria De Filippi racconta, con la semplicità che la contraddistingue, come è stato il suo 'post' attentato di mafia, nel quale fu coinvolta il 14 maggio 1993. Allora era ancora la compagna di Costanzo, che ...

Maria De FiLippi 25 anni dopo Via Fauro : "Per due anni non ho dormito. Mai più in auto con Costanzo" : "Non avevo capito cosa fosse successo. Pensavo fosse scoppiata una caldaia. Mio padre mi fece promettere che non sarei più salita sulla stessa auto di Maurizio (Costanzo, ndr). Gliel'ho promesso. E non l'ho più fatto" Maria De Filippi racconta con la semplicità che la contraddistingue come è stato il suo 'post' attentato di mafia, nel quale fu coinvolta il 14 maggio 1993. Allora era ancora la compagna di Costanzo, che tanto si stava ...

“Com’è diventato e con chi sta”. Il ‘nuovo’ Antonio Jorio di Uomini e Donne. A tre anni dall’abbandono del programma di Maria De FiLippi - ecco che fine ha fatto il cavaliere brizzolato nemico di Giuliano Giuliani : Antonio Jorio è stato sicuramente una delle colonne portanti del trono over di Uomini e Donne. Negli anni, la trasmissione ha visto rincorrersi diversi personaggi, ma il bel brizzolato è rimasto nel cuore di tutti i telespettatori. Il giornalista e scrittore romano ha fatto parte del parterre maschile dagli esordi del programma per poi abbandonare nel febbraio del 2015 per ”problemi personali”, anche se il suo collega e ...

“Ma sul serio?”. Tina Cipollari - com’era e cosa faceva per vivere prima di UeD. Le foto da giovane e il lavoro che svolgeva prima di vestire i panni della vamp-opinionista alla corte di Maria De FiLippi : Tina Cipollari, storica e popolare opinionista di ”Uomini e Donne”, è molto cambiata col passare degli anni. Personaggio amato e odiato ha fondato il suo successo sulla schiettezza e le critiche al vetriolo dedicate ai vari tronisti e corteggiatrici di ogni stagione del programma condotto da Maria De Filippi. “Sono una vamp. LA VAMP, per eccellenza. – si legge sulla sua biografia – Inimitabile e ...