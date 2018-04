Ligue 1 | Psg devastante | è ancora campione

Ligue1 - Psg a valanga sul Monaco : è campione di Francia : ROMA - Una valanga di gol, ben sette, per celebrare il settimo scudetto della storia, il quinto dell'era degli emiri. Il Psg batte il Monaco 7-1 e approfitta del primo match point per riprendersi lo ...

Probabili Formazioni Psg-Monaco Ligue 1 - 15-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Paris Saint-Germain-Monaco, 33^ Giornata Ligue 1 2017/2018, 15 Aprile 2018 ore 21:00. Rientrano i titolarissimi di entrambe le squadre. Jovetic gioca in una posizione inusuale? Al Parco dei Principi il Psg di Emery ha voglia di riscatto: dopo il pareggio contro il Saint-Etienne di settimana scorsa, la compagine capolista di Ligue 1 -e destinata ad un altro titolo- sentirà il desiderio di ripartire e dare ...

Ligue 1 - 32a giornata : il PSG impatta con il Saint Etienne ma il titolo non è in pericolo : Gli uomini di Emery soffrono contro i Verts ma trovano il pareggio , 1-1, al 91' e mantengono 14 punti di vantaggio sul Monaco , 2-1 al Nantes di Ranieri, . Il Lione , 5-0 al Metz, aggancia al terzo ...

Psg - 5 record da battere nel finale di stagione in Ligue 1 : Il Psg anche quest'anno ha fallito l'obiettivo Champions. Nonostante una campagna estiva faraonica, la proprietà qatariota non è riuscita ad arrivare fino in fondo nella competizione europea più ...

Probabili Formazioni Saint-Etienne-Psg Ligue 1 - 06-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Saint-Etienne-Paris Saint Germain, 32^ Giornata Ligue 1 2017/2018, ore 20:45. Tornano Kurzawa e Pastore dal 1′, riposo perDani Alves? Allo Stadio Geoffroy Guichard il Saint-Etienne nono in classifica è chiamato a compiere quella che, sulla carta, appare molto più di un’impresa: sfidare il Paris Saint-Germain di Emery. Il tecnico dei parigini, che l’anno prossimo non sarà più l’allenatore ...

Ligue 1 - sgambettò un giocatore in Nantes-Psg : l'arbitro Tony Chapron sospeso per 8 mesi : Un video che diventò, in poche ore, virale in tutto il mondo e che causò l'immediata sospensione del direttore di gara con successiva apertura di un fascicolo da parte della Commissione disciplinare ...

Ligue 1 : Dani Alves fa felice il Psg - il Lione sbanca Marsiglia : Saint-Maximin illude il Nizza all'Allianz Riviera, Di Maria e il brasiliano ribaltano il risultato. Depay segna il 3-2 al Velodrome al 90'

Ligue 1 - Dani Alves regala il successo al Psg : 2-1 a Nizza : TORINO - Il Psg vince allo scadere contro un ottimo Nizza : una rete di Dani Alves punisce severamente la squadra di Favre che è riuscita a tener testa alla capolista della Ligue 1 per tutti i 90 ...

Probabili Formazioni Nizza-Psg Ligue 1 - 18-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Nizza-Psg, 30^ Giornata Ligue 1 2017/2018, ore 13:00. Torna Balotelli dal 1′ accanto a Saint-Maximin. Anche Emery fa scendere in campo i titolarissimi. All’Allianz Riviera il Nizza di Favre, in ripresa rispetto agli ultimi mesi sotto il profilo dei risultati, ospita un Paris Saint-Germain che in campionato continua a dominare ma che, al di fuori della Francia, anche quest’anno ha deluso le ...

Ligue 1 - Balotelli; Nizza rassegnato all'addio. E Verratti "riconquista" il Psg : Dirà addio alla Costa Azzurra e al club che l'ha rimesso in orbita. A Nizza, ormai, ne sono convinti tutti. Anche il presidente Rivère che ieri ha ammesso: 'Balotelli aspira ad altro'. Ma non sarà una ...