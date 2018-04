Ligue 1 : Paris Saint Germain campione di Francia : Domenica 15 aprile 2018: il Paris Saint Germain è matematicamente campione di Francia. È la quinta volta che accade nelle ultime sei stagioni. Si laurea campione con cinque giornate di anticipo avendo demolito nello scontro diretto la sua (si fa per dire) più prossima inseguitrice: il Monaco allenato dal portoghese Leonardo Jardim. La squadra monegasca è stata letteramente travolta con un incredibile 7-1. Il Paris Saint Germain si laurea ...

Ligue1 : il Nizza di Balotelli sfida il Paris SG : Una volta tanto qualche scintilla di emozione puo' scaturire pure nella piatta Ligue1, schiacciata dallo strapotere dei Psg. A sfidare i parigini e' il Nizza di Balotelli. Ma il match clou e', a ...

Probabili Formazioni Troyes-Paris Saint Germain Ligue 1 - 03-03-2018 : Le Probabili Formazioni di Troyes-Psg, 28^ Giornata di Ligue 1 2017/2018, ore 17:00. Pastore al posto di Neymar, mentre a centrocampo si rivede Thiago Motta. Allo Stade de l’Aube il Troyes, dopo la pesante sconfitta contro il Rennes per 2-0, ospiterà il Paris Saint-Germain in quella che sarà una partita valida per la 28esima giornata della Ligue 1. Sulla carta non dovrebbero esserci problemi per la formazione della capitale, dal ...

Probabili Formazioni Paris Saint Germain-Marsiglia Ligue 1 - 25-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Paris Saint-Germain-Olympique Marsiglia, 27^ Giornata Ligue 1 2017/2018, ore 21:00. Panchina per Thiago Silva, giocano Kimpembe e Rabiot. Garcia si affida a Payet sulla trequarti. Al Parco dei Principi il Paris Saint-Germain di Unay Emery, dopo il pirotecnico 5-2 sul campo dello Strasburgo, ospiterà l’Olympique Marsiglia di Rudi Garcia in una partita che sarà valida per la 27esima giornata del campionato ...

Probabili Formazioni Paris Saint Germain-Strasburgo - Ligue 1 - 27-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Paris Saint-Germain-Strasburgo, 26^ Giornata Ligue 1 2017/2018, ore 17:00: Thiago Silva al posto di Kimpembe, mentre Laurey conferma Da Costa e Terrier in avanti. Al Parco dei Principi il Paris Saint-Germain, dopo la batosta di Champions contro il Real Madrid arrivata tra la sorpresa generale, ospita uno Strasburgo che è riuscito a sconfiggere il Troyes in uno scontro-salvezza molto importante in ottica ...

Probabili Formazioni Lilla-Paris Saint Germain - Ligue 1 - 03-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Lilla-Psg, 24^ Giornata di Ligue 1 2017/2018, ore 17:00: El Ghazi sulla trequarti per Galtier, che conferma Ponce. Tra i parigini, Pastore dovrebbe essere ancora titolare. Allo stadio Pierre Maroui il Lilla di Galtier ospiterà la squadra delle stelle, quella dei fenomei assoluti: stiamo parlando del Paris Saint Germain di Unai Emery che, dopo l’impegno infrasettimanale nella Coppa di Francia, proverà a ...