«Life in Vogue» | 8 progettisti ridisegnano gli uffici

(Di lunedì 16 aprile 2018) Com’è la redazione del magazine di moda più famoso al mondo? Quella diAmerica ce la siamo tutti immaginata vedendo Il diavolo veste Prada. Quella italiana, invece, apre le porte in occasione della Milano Design Week. Ma non è proprio quella vera, di tutti i giorni, perchéItalia ha invitato per l’occasione ottointernazionali e ha chiesto loro di reinventare gli spazi, di immaginare come sarà il futuro del lavoro, partendo dal dialogo tra design e moda e generando un virtuoso scambio di idee. A ogni studio di design – Mario Bellini, Michael Bargo, Antonio Citterio e Patricia Viel, Sabine Marcelis, Faye Toogood, Patricia Urquiola, Muller Van Severen e Quincoces-Dragò – è stata affidata una stanza da trasformare alla luce di una nuova concezione della giornata professionale, basata su un ritmo più fluido, capace di far fiorire la creatività. Si parte dal ...