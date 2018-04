Liegi-Bastogne-Liegi 2018 | programma | orari e tv La data della Doyenne

oasport

(Di lunedì 16 aprile 2018) Domenica 22 aprile si correrà la, quarta Classica Monumentostagione, l’ultima primalunga primavera-estate caratterizzata dai grandi giri a tappe. La Doyonne, la decana delle corse giunta alla sua 104^ edizione, regalerà grande spettacolo sulle strade del Belgio: 258 chilometri durissimi caratterizzati dalle tante cotes che sgraneranno il gruppo e che ci consegneranno il vincitore. Come spesso accade sarà la durissima Cote de Saint-Nicolas a risultare decisiva: 1,2 chilometri all’8,6%. Prima però si passerà anche per la mitica Redoute (2 chilometri al 9%) e per altri tratti simbolo come De la Roche-aux-Faucos e il Col du Maquisard. Sono tanti i favoritivigilia. Spicca Alejandro Valverde che insegue il quinto sigillo per eguagliare Eddy Merckx ma attenzione anche a Daniel Martin, Michal Kwiatkowski, Julian Alaphilippe e al nostro ...